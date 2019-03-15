В Ярославской области живодёры отравили щенков

Зоозащитники Переславля-Залесского бьют тревогу: неизвестные отравили двух щенков. Ещё пару дней назад эти малыши бегали и резвились. Они не знали, что жить им осталось несколько часов. Всего их было восемь.

— Эти малыши бежали к людям в надежде, что их покормят, заметят, возьмут домой, заглядывали радостными глазёнками прямо в душу. Маленького ребенка, ангела, любящего всех людей, зверски убили, проткнули сердечко. Он прятался в своем домике, думая, что в безопасности... Рядом нашли щенка-девочку, месяцев шесть, её отравили. Люди! Они хотят жить! Помогите! Каждая минута на счету. Их осталось пять, одного малыша мы так и не нашли. У этих малышей может быть дом, которого, к сожалению, не дождался убитый щенок, — сказала жительница Переславля Елена.

