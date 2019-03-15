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«Я никого не бил»: ярославец, которого обвиняют в нападении на детей, расплакался от обиды

Василий Загируев рассказал свою версию инцидента в музее

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Василий пытался утихомирить детей

Фото: Александра Савельева, читатель 76.RU, Vk.com

«Поверьте, там творился беспредел!» — голос ярославца Василия Загируева, которого обвинили в том, что он избил ребёнка, трясётся от обиды и возмущения.

Вчера в ярославском музее истории города произошёл инцидент, который взбудоражил общественность. Тревогу забили активисты Общероссийского народного фронта. Они сообщили, что в музее подсобный рабочий набросился на детей с кулаками. Одного ребёнка он ударил кулаком в челюсть. Мама повезла мальчика в травмпункт. А после поехала писать заявление в полицию. По словам Татьяны — мамы пострадавшего ребёнка — дети были на экскурсии в музее. Потом спустились в раздевалку, где был ещё один класс. Было шумно, но только потому, что много народу. Дети не дрались, вели себя хорошо. Внезапно появился мужчина, который начал ругаться матом, а потом и вовсе стал размахивать кулаками.

Нам удалось связаться с тем самым рабочим, которого обвинили во всей этой истории.

— Я никого не бил. Я просто сдерживал всю эту толпу. Вы бы видели, что там творилось. Они кричали, бесновались, выбивали дверь в туалете, матерились. Я вышел к ним, пытался их утихомирить. Один парень мне сказал: «Да иди отсюда, старик». Тут я уже не сдержался. Да, не буду отрицать, может вставил пару раз крепкое словцо. Но мне было так обидно от всего происходящего, — рассказывает Василий.

Мы спросили у мужчины, что он скажет на обвинения в том, что якобы был нетрезвым.

— Этот вопрос отпадает. Я не пью и не курю уже 40 лет. Меня, кстати, отправили на медосвидетельствование. Даже врач покачала головой и говорит: «Не понимаю, что вы здесь делаете», — говорит Василий.

Он говорит: через полчаса после случившегося его вызвал в кабинет директор музея и попросил написать заявление по собственному желанию.

— Я собрал вещи и поехал домой. А потом меня затаскали в полицию. До 12 ночи там сидел. Мне очень обидно, очень! Мне уже седьмой десяток. Я прошёл Афганистан. У меня у самого трое детей, младшему 14 лет. Он такой же, как эти мальчишки. Я знаю, как воспитывать детей. Да чтобы я хоть раз в жизни руку на ребёнка поднял!.. Да что я, варвар что ли какой-то? — возмущается Василий Владимирович.

По его словам, учителя, сопровождавшие классы, стояли рядом с неуправляемой толпой, как неприкаянные, и не сказали ни слова, не попытались успокоить детей.

— Мне очень неприятно, что меня сейчас вот так вот смешивают с грязью, пишут гадости в интернете!.. Мне очень хочется восстановить своё доброе имя... — произнеся эту фразу, мужчина расплакался.

Между тем родители и общественники продолжают отстаивать позицию детей.

— Все комментарии этого человека, конечно же, показуха. Понимаете, дети, возможно, и плохо, шумно себя вели. Никто не отрицает. Но того ли он проучить хотел? Тому ли досталось? Этот парень 100% не виновен. А учитель если бы получил? Ведь силой он хотел воспитать всех, — считает председатель Общероссийского народного фронта Тарас Сидорин.

Мама пострадавшего мальчика Татьяна также сказала нам, что у неё нет никаких оснований не верить детям, учителям и родителям, присутствовавшим в момент инцидента в музее.

В музее истории города от комментариев отказались.

По данному факту полиция проводит проверку.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

детимузейконфликт

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КОММЕНТАРИИ (5)

Юрик
15 март 2019 в 14:59

Надоели уже эти #яжемать
вспомните как нас воспитывали? мы при взрослых боялись что либо сказать плохое, похулиганить, а теперь - нынешним деткам всё равно кто рядом с ними, никакого уважения к старшим

гость
15 март 2019 в 14:43

Афганец врать не будет!!! Напишите из какой школы дети были

гость
15 март 2019 в 14:38

Я почему то мужику верю больше

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