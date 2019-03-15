Глыбы льда обрушились на машины в центре Ярославля

ЧП произошло около полудня
В центре Ярославля с крыши здания рухнули ледяные глыбы. В этот момент около дома № 89 по улице Свободы стояли несколько машин. От удара у автомобилей помяло кузовное железо и выбило стёкла.
— Мы вызвали сотрудников управляющей компании, чтобы они составили акт, — рассказал водитель одной из иномарок. — Мы будем подавать заявление на взыскание компенсации. Ущерб я оцениваю в 150–200 тысяч рублей.
В социальных сетях пользователи отметили, что машины стоят в неположенном месте — на тротуаре. В то же время, если бы их здесь не было в момент обрушения льда, под домом могли проходить люди, трафик здесь днём довольно плотный.
Недавно в центре Ярославля глыба льда рухнула на 54-летнюю пешеходку. У женщины тяжелейшая травма позвоночника. В дело уже вмешались следователи — управление СКР по Ярославской области начало свою проверку в отношении собственника здания.
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