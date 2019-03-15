Глыбы льда обрушились на машины в центре Ярославля

В центре Ярославля с крыши здания рухнули ледяные глыбы. В этот момент около дома № 89 по улице Свободы стояли несколько машин. От удара у автомобилей помяло кузовное железо и выбило стёкла.



Владельцы авто будут требовать компенсацию Фото: Владимир Понизовкин

— Мы вызвали сотрудников управляющей компании, чтобы они составили акт, — рассказал водитель одной из иномарок. — Мы будем подавать заявление на взыскание компенсации. Ущерб я оцениваю в 150–200 тысяч рублей.



Такими глыбами могло убить прохожих Фото: Владимир Понизовкин

В социальных сетях пользователи отметили, что машины стоят в неположенном месте — на тротуаре. В то же время, если бы их здесь не было в момент обрушения льда, под домом могли проходить люди, трафик здесь днём довольно плотный.



Специалисты УК составляют акт о происшествии Фото: Владимир Понизовкин