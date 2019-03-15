Вылетел с дороги и врезался в дерево: в аварии в Рыбинске пострадал двухлетний ребёнок

В машине ехал двухлетний малыш
В Рыбинске в аварии пострадал двухлетний малыш. ДТП случилось на скользком Ярославском тракте у дома № 66. За рулём «Ссанг-Йонг» ехал 36-летний мужчина. Со слов водителя, он начал тормозить, но машина не поддалась из-за скользкости на дороге, легковушку стало заносить. Автомобиль взлетел на высокие заледенелые сугробы на обочине и врезался в дерево. Только оно и остановило движение.
— В ДТП пострадала двухлетняя девочка-пассажир. Серьёзных травм удалось избежать благодаря детскому креслу, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.
В машине с отцом ехал ещё шестилетний сын, он тоже был в детском кресле и, к счастью, не пострадал.
Накануне на выезде из Ярославля такси столкнулось с легковушкой: в аварии погиб человек.