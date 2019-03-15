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Происшествия

Вылетел с дороги и врезался в дерево: в аварии в Рыбинске пострадал двухлетний ребёнок

Отец не смог остановить машину на льду

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В машине ехал двухлетний малыш 

Фото: УГИБДД по Ярославской области 

В Рыбинске в аварии пострадал двухлетний малыш. ДТП случилось на скользком Ярославском тракте у дома № 66. За рулём «Ссанг-Йонг» ехал 36-летний мужчина. Со слов водителя, он начал тормозить, но машина не поддалась из-за скользкости на дороге, легковушку стало заносить. Автомобиль взлетел на высокие заледенелые сугробы на обочине и врезался в дерево. Только оно и остановило движение. 

— В ДТП пострадала двухлетняя девочка-пассажир. Серьёзных травм удалось избежать благодаря детскому креслу, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области. 

В машине с отцом ехал ещё шестилетний сын, он тоже был в детском кресле и, к счастью, не пострадал. 

Накануне на выезде из Ярославля такси столкнулось с легковушкой: в аварии погиб человек

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КОММЕНТАРИИ (1)

Критик
15 март 2019 в 13:12

Что-то не видать на фото никакого дерева, остановившего машину. Или оно магнитным полем остановило? Не касаясь?

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