Ярославна пытается отсудить 300 тысяч за то, что её сын сломал руку на горке

В ярославском ДК имени Добрынина произошло ЧП: мальчик упал с установленной там линолеумной горки и сломал запястье. По словам мамы, ребёнку потребовалось две операции и шесть недель в гипсе, чтобы рука вновь стала работать. Теперь Ирина судится с руководством ДК. Она требует, чтобы ей заплатили 300 тысяч морального вреда. Сегодня состоялось очередное заседание суда, уже четвёртое по счёту. Почему женщина требует такую сумму, что произошло в тот день во Дворце культуры и как отреагировало на несчастный случай руководство Дворца культуры, читайте в нашем материале.

Всё случилось в прошлом году сразу после новогодних праздников. Девятилетний Саша приехал в Ярославль из Углича вместе со своим танцевальным коллективом. В Ярославле его встретила мама. Сразу после выступления дети побежали на горку из линолеума — она стояла в холле ДК. Сначала всё было хорошо. «Это всё фотошоп» — Я видела, как мой сын залез на горку. Там он был один. Потом я отвлеклась. И через две секунды он уже лежал на полу и кричал от боли, — рассказывает Ирина. Женщина утверждает: ребёнок облокотился на перила, одна перегородка сломалась и ребёнок рухнул на пол. Ирина вызвала скорую. Мальчика увезли в больницу. Ирина винит в случившемся руководство ДК, которое установило опасную горку. Поэтому она подала в суд. — Сначала директор ДК признал вину. А на последнем заседании стал всё отрицать. Я принесла в суд две фотографии: одна сделана за пару часов до случившегося, а вторая — уже после. На них видно, что одна доска от перил отсутствует. Так вот, мне заявили, что я занимаюсь фотошопом, — сообщила Ирина.

Заработать на сыне Мы поговорили с директором Дома культуры Игорем Дербиным, чтобы выслушать его точку зрения. — Поведение мамы меня настораживает. Я вины своей не отрицаю. Это произошло на нашей территории, и мы должны ответить. На первом заседании я предложил маме компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Это при том, что она предоставила только одну справку о расходах на тысячу рублей. Всё лечение мальчику оказывали бесплатно. Но мама от этой суммы отказалась. Ей нужно было 300 тысяч. Когда стали разбираться, у меня возникли вопросы. Считаю, что в данной ситуации её не волнует состояние ребёнка, она просто пытается на нём заработать. Ну сами посудите: мальчик живёт в Угличе с бабушкой и дедушкой, мама живёт в Ярославле и занимается здесь своей карьерой и личной жизнью, — сказал Игорь Дербин. По словам Игоря Дербина, на заседания также ходят юристы мэрии, потому что ДК — казённое учреждение, компенсация в любом случае будет выплачиваться из бюджета. И триста тысяч, чтобы заплатить маме, ему никто не даст.

Дикие боли Мы спросили у мамы мальчика, почему она требует такую крупную сумму денег. — Рука моего сына до сих пор не восстановила своей прежней анатомической формы. Шесть недель он ходил в гипсе, после этого мышцы полностью атрофировались. Пришлось заново разрабатывать руку через дикие боли. Сумму я назвала не просто так. Я прекрасно понимаю статус заведения. К ним ежегодно приходят тысячи детей. И если сейчас отсудить у них десять тысяч, они ничего не поймут. А дети будут продолжать калечиться, — сказала Ирина. Эти комментарии мы получили за пару дней до сегодняшнего заседания. Утром мы приехали в Заволжский районный суд. До начала заседания встретились и с мамой, и с директором ДК. Состояние мамы немного насторожило — чувствовался стойкий запах перегара. Мы спросили у Ирины, как же всё-таки получилось так, что мальчик упал с горки. Может, его кто-то толкнул? — Нет, он стал садиться, облокотился на эти перила, доска отвалилась и он упал, — ответила Ирина. — Как он сейчас себя чувствует?

— После случившегося у него подавленное состояние. Он знает, что кость до конца не срослась. Да, со временем образуются новые хрящи. Но, если в ближайшее время он упадёт и повредит руку, то это однозначно будет перелом. — Спортом ему можно заниматься? От физкультуры он освобождён? — Он занимается спортом. На хоккей ходит. И на танцы. Ведь у него есть чувство ответственности, он переживает, как его партнёрша будет без него танцевать. — Как же вы его на хоккей-то отпускаете? Такой травмоопасный вид спорта. — Ну так ведь он не профессионально занимается. Ему просто играть нравится. — Но если, не дай Бог, ваш сын упадёт на хоккейной площадке и сломает руку... — Люди не застрахованы от падений. И на улице можно упасть. Здесь всё дело в этой доске, которая вывалилась. Горка была установлена с нарушением техники безопасности. Директор ДК Игорь Дербинин принёс на заседание ту самую перегородку. Для того, чтобы доказать, что если на ребёнка не было никакого физического воздействия, сам он не смог бы провалиться в такое маленькое расстояние между досками.

На заседание пришли с элементом от горки Фото: Александра Савельева