Теряла сознание: в Ярославле водитель сбил девушку на машине и уехал

Врачи зафиксировали у Анастасии серьёзные травмы
В Ярославле девушка разыскивает водителя, который отправил её на больничный на полмесяца. Водитель, устроивший ДТП, просто сбежал.
Анастасия ехала по окружной с работы домой 14 марта. В 16.00 сзади в её автомобиль врезалась машина.
- На Суринском мосту в меня въехала машина, удар был сильный - ударилась головой. Вышла из машины, он стал сдавать назад и уехал, - рассказала Анастасия.
Девушка успела запомнить номер «Ниссана Х-Трейл»- «с531хм76». И что за рулем был мужчина. А потом стала терять сознание. В итоге попала в больницу. Врачи дали заключение - сотрясение мозга.
- Больничный на неделю-две. Соответственно, нетрудоспособна, потеряю половину своей зарплаты, - переживает Анастасия.
И просит помощи в поисках сбежавшего водителя. Если вам что-то известно о местонахождении мужчины или вы стали свидетелем аварии, свяжитесь с редакцией: 66-40-18, по почте или напишите нам в личку Вконтакте