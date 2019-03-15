Теряла сознание: в Ярославле водитель сбил девушку на машине и уехал

В Ярославле девушка разыскивает водителя, который отправил её на больничный на полмесяца. Водитель, устроивший ДТП, просто сбежал.



Анастасия ехала по окружной с работы домой 14 марта. В 16.00 сзади в её автомобиль врезалась машина.

- На Суринском мосту в меня въехала машина, удар был сильный - ударилась головой. Вышла из машины, он стал сдавать назад и уехал, - рассказала Анастасия.



Девушка успела запомнить номер «Ниссана Х-Трейл»- «с531хм76». И что за рулем был мужчина. А потом стала терять сознание. В итоге попала в больницу. Врачи дали заключение - сотрясение мозга.

