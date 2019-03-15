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Происшествия

Теряла сознание: в Ярославле водитель сбил девушку на машине и уехал

Пострадавшая ищет свидетелей ДТП и наехавшего на нее мужчину

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Врачи зафиксировали у Анастасии серьёзные травмы

Фото: предоставлено пострадавшей

В Ярославле девушка разыскивает водителя, который отправил её на больничный на полмесяца. Водитель, устроивший ДТП, просто сбежал.

Анастасия ехала по окружной с работы домой 14 марта. В 16.00 сзади в её автомобиль врезалась машина. 
- На Суринском мосту в меня въехала машина, удар был сильный - ударилась головой. Вышла из машины, он стал сдавать назад и уехал, - рассказала Анастасия.

Девушка успела запомнить номер «Ниссана Х-Трейл»- «с531хм76». И что за рулем был мужчина. А потом стала терять сознание. В итоге попала в больницу. Врачи дали заключение - сотрясение мозга. 

- Больничный на неделю-две. Соответственно, нетрудоспособна, потеряю половину своей зарплаты, - переживает Анастасия. 
И просит помощи в поисках сбежавшего водителя. Если вам что-то известно о местонахождении мужчины или вы стали свидетелем аварии, свяжитесь с редакцией: 66-40-18, по почте или напишите нам в личку Вконтакте

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