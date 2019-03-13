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Происшествия

Двое толкали безуспешно: в Ярославле машина провалилась в яму изо льда

ДТП в городе переходят на новый уровень

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Двое мужчин не могли справиться с ямой

Фото: Александра Савельева

Двое парней безуспешно пытались вытолкать машину из ямы. «Лада» застряла в яме, выезжая из двора на улице Победы. Коварный глубокий провал спрятался под лужей, и машина засела в него основательно.

— Это яма не в асфальте, она изо льда, — рассказала корреспондент Александра Савельева, увидевшая страдания автомобилистов.

Кстати, в мэрии недавно рассказывали, что на дороги еженедельно выливают сотни тонн реагентов, чтобы избежать наледи. Но проблем с уборкой города этой зимой настолько много, что Ярославлю выделили 100 миллионов рублей из областного бюджета, чтобы справиться со снегом и заплатить рабочим. Но автомобилисты продолжают биться на скользких дорогах города.

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КОММЕНТАРИИ (1)

путин
13 март 2019 в 18:29

стесняюсь спросить, на какие дороги выливаются сотни тонн реагентов? и второй вопрос - а по тротуарам народные избранники и переславская лимита пробовала ходить?

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