Двое толкали безуспешно: в Ярославле машина провалилась в яму изо льда

Двое парней безуспешно пытались вытолкать машину из ямы. «Лада» застряла в яме, выезжая из двора на улице Победы. Коварный глубокий провал спрятался под лужей, и машина засела в него основательно.

— Это яма не в асфальте, она изо льда, — рассказала корреспондент Александра Савельева, увидевшая страдания автомобилистов.

Кстати, в мэрии недавно рассказывали, что на дороги еженедельно выливают сотни тонн реагентов, чтобы избежать наледи. Но проблем с уборкой города этой зимой настолько много, что Ярославлю выделили 100 миллионов рублей из областного бюджета, чтобы справиться со снегом и заплатить рабочим. Но автомобилисты продолжают биться на скользких дорогах города.