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«Хотела выбросить пятилетних детей с балкона»: в Рыбинске задержали неадекватную мать

Подробности ЧП в Ярославской области

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Женщина находилась на балконе с детьми

Фото: Александра Савельева

Жители Рыбинска стали свидетелями ужасной картины. По словам очевидцев, 12 марта они увидели, как женщина, находясь на балконе своей квартиры, кричала, что сейчас сбросит вниз своих детей.

Обеспокоенные рыбинцы вызвали полицию и уже стали растягивать одеяла под балконом.

— Действительно, 12 марта поступил вызов о том, что на Куйбышева, 9 женщина ведёт себя неадекватно. На место прибыли полицейские. Они застали маму и двоих её пятилетних детей на балконе, — рассказали в пресс-службе полиции Рыбинска.

Взволнованную маму и её детей проводили в квартиру. Там женщина продолжала вести себя слишком возбуждённо. Поэтому сотрудники полиции позвонили на работу папе детей. Мужчине пришлось срочно приехать домой. А вот женщину передали в руки медиков. По данному факту полиция проводит проверку.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

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детимать

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
13 март 2019 в 17:35

:( вчера в Уфе похожая ситуация, ребёнку 2 года... :(((

хмммм
13 март 2019 в 17:03

Фото вроде двух этажек в крестах?

Аноним
13 март 2019 в 16:49

Весна, понеслось

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