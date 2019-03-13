«Хотела выбросить пятилетних детей с балкона»: в Рыбинске задержали неадекватную мать

Жители Рыбинска стали свидетелями ужасной картины. По словам очевидцев, 12 марта они увидели, как женщина, находясь на балконе своей квартиры, кричала, что сейчас сбросит вниз своих детей.

Обеспокоенные рыбинцы вызвали полицию и уже стали растягивать одеяла под балконом.

— Действительно, 12 марта поступил вызов о том, что на Куйбышева, 9 женщина ведёт себя неадекватно. На место прибыли полицейские. Они застали маму и двоих её пятилетних детей на балконе, — рассказали в пресс-службе полиции Рыбинска.