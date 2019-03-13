Следователи раскрыли дело чёрной вдовы: женщина, убивавшая своих мужей, услышит приговор

В Ярославской области будут судить жительницу Пошехонья, которая убила своего мужа.

Страшное преступление произошло прямо в квартире, где жили супруги. Вечер начинался неплохо: жена накрыла стол, позвала любимого. Оба выпили, поссорились.

— 47-летняя женщина взяла нож и ударила им в грудь своего мужа. Мужчина скончался на месте происшествия, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как оказалось, женщина уже была замужем. Своего первого мужа она тоже убила, за что отправилась за решётку. Выйдя на свободу, дама зря времени не теряла. Новый ухажёр появился быстро, а свадьба состоялась практически сразу после знакомства. С новым мужем женщина прожила два года.