«Невозможно сломать систему»: родственница погибших двойняшек опубликовала переписку с врачами

Родственница погибших накануне в Ярославском областном перинатальном центре двойняшек Юлия Тихомирова поблагодарила на своей странице в Facebook людей, которые в трудную минуту поддержали их семью добрым словом.

— Если даже не принимать во внимание нашу ситуацию, пришли десятки комментариев, где люди делились своим печальным опытом, десятки сообщений в «личку» с грустными рассказами — это ли не повод задуматься? — написала девушка. — Я благодарна всем, кто поведал свои позитивные истории. Я нормальный человек и бесконечно рада, что таких историй, как и замечательных врачей, много. Если бы у всех был исключительно негативный опыт, то, ребята, право слово, впору было бы ложиться и закапываться.



Также Юлия уточнила, что в личные сообщения ей написали несколько докторов: гинекологи и врачи других специальностей.

— По понятным причинам я не могу назвать их имён, — уточнила автор поста в социальной сети. — Да и выдержки из наших переписок я могу привести лишь частично. Но смысл, я думаю, вы сможете уловить.

— Дело в том, что вы столкнулись с такой проблемой впервые, а мы давно сталкиваемся с бездействием! Спасибо вам, что подняли тему!!! Может, что-то сдвинется с места!

— Юля, я полностью согласна с вами! Я восхищаюсь вами!!!

— Нельзя молчать! Надо говорить, посмотрим, что будет! Обратной дороги нет! Пусть хоть выводы сделают, надеюсь на это!

— Да, Юля, спасибо! Шевельнули болото!

— Юля! Невозможно сломать систему(((. Вопрос в отношении врачей, хотя мы все тоже порождение этой системы. Кто это понял, давно ушел в другую медицину. Вы не были голословны. Факты грубых нарушений налицо! Большинство людей в городе с вами полностью солидарны! Вам многое удалось, вы подняли очень больной вопрос для города!



— Авиценна: «Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва». Юля! Сердцем льва! Понимаете? Бесстрашным! Не должен врач бояться ответственности, бояться принимать решения, идти против системы, приказов, стандартов! Иметь смелость и мужество!

— Вы всё сделали и делаете абсолютно правильно! Каждый шаг обдуман и взвешен! Каждый ваш вопрос сформулирован четко, и вы имеете право получить на него ответ! В ваших вопросах, и действиях, и публикациях нет никаких голословных обвинений, констатация фактов, без эмоций. Выводы все сделали сами, и абсолютное большинство на вашей стороне!

Кроме того, Юлия Тихомирова уточнила, что мама погибших двойняшек состояла на учёте в женской консультации больницы НПЗ, а не в частной клинике, как ранее сообщали сотрудники перинатального центра.

— В частной клинике она только сделала последнее УЗИ. Если я не ошибаюсь, это её право, — написала она.

Трагедия произошла 8 марта: у Натальи Румянцевой умерли две малышки, которые появились на свет на 21-й неделе беременности. Родители считают, что персонал медицинского учреждения сделал не всё, чтобы спасти малышей, хоть дети и родились намного раньше срока. По словам медиков, первый раз за консультацией в перинатальный центр мама обратилась за два дня до выкидыша, а до этого она ходила на консультации и УЗИ в частные клиники. Родители просили направление в федеральную клинику — центр имени Кулакова в Москве, и им его дали. Но госпитализировали маму всё равно здесь. Она поступила на раннем этапе беременности — 21-я неделя. По российским законам жизнеспособными считаются дети, родившиеся с 22-й недели. Поэтому произошедшее и считается выкидышем.

