«Нас здесь сорок, ты — один»: появилось новое видео пыток из скандальной ярославской колонии

Всё происходило в феврале 2017 года. На видео кабинет, в котором стоят не меньше десятка людей в камуфляже, перед ними на полу сидит полуобнажённый заключённый. — Выключай, — слышится голос за камерой и запись обрывается. Съёмка продолжилась через какое-то время. На видео лицо заключённого уже в синяках. — Кури! — сотрудники колонии заставляют избитого мужчину докурить сигарету за другим заключённым. Заключённый, пошатываясь, послушно берёт сигарету.

— Полгода досидишь и выйдешь, — обращается к нему один из людей в форме. — Здесь нас сорок, ты один.

То, что не попало на видео, заключённый рассказал фонду «Общественный вердикт».



— Когда меня положили на парту — я закрыл глаза, — приводит слова заключённого «Новая газета». — И мне голову держали. Потом киянкой стали по жопе бить, по ягодицам, и фанерной доской били, и по пяткам били резиновой палкой. Два раза я терял сознание, тогда меня снимали с парты и обливали водой, чтобы я очухался. А когда позвали уже другого заключённого, я сам кое-как встал.

Как рассказала адвокат Ирина Бирюкова, данные избитого заключённого не разглашаются в целях безопасности.



— Все материалы переданы в следственные органы, — рассказала Ирина Бирюкова.