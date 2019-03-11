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Пытки в колонии

«Нас здесь сорок, ты — один»: появилось новое видео пыток из скандальной ярославской колонии

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Всё произошло в феврале 2017 года

Фото: «Новая газета»

В СМИ появилось новое видео пыток в ярославской колонии № 1. Минутный ролик опубликовала «Новая газета». 


Всё происходило в феврале 2017 года. На видео кабинет, в котором стоят не меньше десятка людей в камуфляже, перед ними на полу сидит полуобнажённый заключённый.

— Выключай, — слышится голос за камерой и запись обрывается. Съёмка продолжилась через какое-то время. На видео лицо заключённого уже в синяках.

— Кури! — сотрудники колонии заставляют избитого мужчину докурить сигарету за другим заключённым. Заключённый, пошатываясь, послушно берёт сигарету.

Когда запись возобновили, заключённый был в синяках

Фото: «Новая газета»

— Полгода досидишь и выйдешь, — обращается к нему один из людей в форме. — Здесь нас сорок, ты один. 

То, что не попало на видео, заключённый рассказал фонду «Общественный вердикт».

— Когда меня положили на парту — я закрыл глаза, — приводит слова заключённого «Новая газета». — И мне голову держали. Потом киянкой стали по жопе бить, по ягодицам, и фанерной доской били, и по пяткам били резиновой палкой. Два раза я терял сознание, тогда меня снимали с парты и обливали водой, чтобы я очухался. А когда позвали уже другого заключённого, я сам кое-как встал.

Как рассказала адвокат Ирина Бирюкова, данные избитого заключённого не разглашаются в целях безопасности.

— Все материалы переданы в следственные органы, — рассказала Ирина Бирюкова.

В Ярославской области продолжаются разбирательства по громкому скандалу о пытках в первой колонии. После появления видео с жестокими издевательствами над Евгением Макаровым возбудили 22 уголовных дела. После скандала УФСИН начало проверять колонии, а правозащитники отправили кадры в Европейский суд по правам человека.

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ТЕГИ

пытки в колонии

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
11 март 2019 в 12:16

Ну сколько можно об одном и том же. Уж я не говорю о слоге изложения, уважаемая газета

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