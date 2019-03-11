«Нас здесь сорок, ты — один»: появилось новое видео пыток из скандальной ярославской колонии

Всё произошло в феврале 2017 года
В СМИ появилось новое видео пыток в ярославской колонии № 1. Минутный ролик опубликовала «Новая газета».
Всё происходило в феврале 2017 года. На видео кабинет, в котором стоят не меньше десятка людей в камуфляже, перед ними на полу сидит полуобнажённый заключённый.
— Выключай, — слышится голос за камерой и запись обрывается. Съёмка продолжилась через какое-то время. На видео лицо заключённого уже в синяках.
— Кури! — сотрудники колонии заставляют избитого мужчину докурить сигарету за другим заключённым. Заключённый, пошатываясь, послушно берёт сигарету.
— Полгода досидишь и выйдешь, — обращается к нему один из людей в форме. — Здесь нас сорок, ты один.
То, что не попало на видео, заключённый рассказал фонду «Общественный вердикт».
— Когда меня положили на парту — я закрыл глаза, — приводит слова заключённого «Новая газета». — И мне голову держали. Потом киянкой стали по жопе бить, по ягодицам, и фанерной доской били, и по пяткам били резиновой палкой. Два раза я терял сознание, тогда меня снимали с парты и обливали водой, чтобы я очухался. А когда позвали уже другого заключённого, я сам кое-как встал.
Как рассказала адвокат Ирина Бирюкова, данные избитого заключённого не разглашаются в целях безопасности.
— Все материалы переданы в следственные органы, — рассказала Ирина Бирюкова.
В Ярославской области продолжаются разбирательства по громкому скандалу о пытках в первой колонии. После появления видео с жестокими издевательствами над Евгением Макаровым возбудили 22 уголовных дела. После скандала УФСИН начало проверять колонии, а правозащитники отправили кадры в Европейский суд по правам человека.