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Происшествия

«Там был каток»: на подъезде к Октябрьскому мосту перевернулся микроавтобус

По Ярославлю прокатился бум аварий на скользких дорогах

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Массивный «Фольксваген» упал на дорогу 

Фото: Андрей Чигин, Виталий Проверкин/Первый ярославский автопортал 76

Синоптики предупреждали: в Ярославле дороги покроются льдом. Гололёд захватил город с вечера воскресенья, из-за чего сразу на дорогах случилось немало аварий. Так, на улице Дачной после столкновения с внедорожником перевернулся микроавтобус «Фольксваген». Авария случилась около 21 часа.

— Ударил в бок его, — говорят очевидцы. 

Внедорожник влетел в бок микроавтобусу

Водитель внедорожника не пострадал, а вот водителю микроавтобуса понадобилась помощь, чтобы выбраться, — его выход был заблокирован. 

Чуть позже, около 23 часов вечера, ещё несколько аварий случились на проспекте Фрунзе. 

— Пока ехал по Фрунзе, насчитал три аварии. У «Метро», на улице Ярославской и на Попова в заборе. Очень скользко! Будьте внимательны, — предупреждал водителей Евгений Лубенин. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ДТПГололёд

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
11 март 2019 в 10:45

Гололедица на дороге. Гололёд -атмосферное явление. Научитесь уже правильно называть вещи, явления и события.

Гость
11 март 2019 в 11:31

Как легко у нас научились "предупреждать".... и всё, дальше можно не делать ни чего.

Гость
11 март 2019 в 09:28

Сергей,вы из Москвы? Это новость не про маршрутки

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