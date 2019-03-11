«Там был каток»: на подъезде к Октябрьскому мосту перевернулся микроавтобус

Синоптики предупреждали: в Ярославле дороги покроются льдом. Гололёд захватил город с вечера воскресенья, из-за чего сразу на дорогах случилось немало аварий. Так, на улице Дачной после столкновения с внедорожником перевернулся микроавтобус «Фольксваген». Авария случилась около 21 часа. — Ударил в бок его, — говорят очевидцы.

Внедорожник влетел в бок микроавтобусу

Водитель внедорожника не пострадал, а вот водителю микроавтобуса понадобилась помощь, чтобы выбраться, — его выход был заблокирован.

Чуть позже, около 23 часов вечера, ещё несколько аварий случились на проспекте Фрунзе.

