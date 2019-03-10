«Нас же и обвинили»: мама мальчика, пострадавшего на горке из линолеума, ищет свидетелей ЧП

В Ярославле мама мальчика, пострадавшего на горке в ДК имени Добрыниа, бросила клич по соцсетям — ищет свидетелей происшествия, случившегося больше года назад. Тогда, 11 января 2018 года, её сын катался вместе с другими детьми на горке, сделанной из дерева и линолеума и установленной в фойе Дворца культуры, и упал с горы, облокотившись на перила.

— Поверьте, это ужасно — смотреть, как рука твоего ребёнка просто болтается, как ниточка, — говорила мама мальчика Ирина Быкова.

Рука ребенка так и не зажила как следует.