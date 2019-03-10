«Нас же и обвинили»: мама мальчика, пострадавшего на горке из линолеума, ищет свидетелей ЧП

Перелом был сложный, рука срослась на 2/3
В Ярославле мама мальчика, пострадавшего на горке в ДК имени Добрыниа, бросила клич по соцсетям — ищет свидетелей происшествия, случившегося больше года назад. Тогда, 11 января 2018 года, её сын катался вместе с другими детьми на горке, сделанной из дерева и линолеума и установленной в фойе Дворца культуры, и упал с горы, облокотившись на перила.
— Поверьте, это ужасно — смотреть, как рука твоего ребёнка просто болтается, как ниточка, — говорила мама мальчика Ирина Быкова.
Рука ребенка так и не зажила как следует.
— Сыну сделали две операции, сейчас кости сошлись на 2/3. Пластину ставить не стали, так как с возрастом требуется ее замена, так как кости растут. Наблюдается пока. Возможно, если будет что-то с рукой, в будущем будем оперировать ещё, — рассказала порталу 76.RU Ирина.
И пожаловалась — до сих пор идут суды, где она пытается добиться справедливости, но пока безрезультатно.
— Организатор детского конкурса, на котором мы были, обвинил нас во лжи и вообще поставил под сомнение сам факт происшествия. А фото на вашем портале расценивается как фотошоп, — говорит Ирина.
Последнее выглядит странно, так как снимок был сделан штатным фотографом редакции 76.RU. В ближайшее время мы уточним информацию о движении этого дела.
Если вы были свидетелем произошедшего, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией — 66-40-18 или по почте: 76@rugion.ru.
А мы когда были маленькими в СССР лазили и по стройкам и в чужие сады и в городу на дачах чужи и знали,что за все проказы отвечать будем мы и ещё ремня получим от отца природной и не о каких моральном ущербе и прочих судах даже думать не думали.пострадали ,значит сами виноваты.!а сейчас,что.дитятко "занозу " получил сразу суд и ай ай ай!ребеночек дитятко поранилось!!!это ведь защитник семейства нашего.!