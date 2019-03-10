Ночной пожар в Ярославле: погиб 48-летний мужчина

Сегодня ночь страшный пожар случился в Ярославле на улице Закгейма. В час ночи вспыхнул частный дом № 6. На ЧП выехали сразу несколько пожарных частей. Дом спасти не удалось — строение выгорело.

К несчастью, не обошлось без жертв.

— В пожаре погиб 48-летний мужчина, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Причины возгорания сейчас выясняет пожарная лаборатория.

Сегодня ночью пожарным пришлось выезжать и на крупный пожар в центре Ярославля — на Республиканской улице загорелась фура с килькой. Водитель чудом спасся.