10 марта воскресенье
СЕЙЧАС +4°С
usd 65.96
eur 74.57

Темы

СЕЙЧАС +4°С
usd 65.96
eur 74.57
Происшествия

Ночной пожар в Ярославле: погиб 48-летний мужчина

Первые подробности трагедии на Красном Перекопе

Поделиться

1 102
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Дом выгорел дотла

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня ночь страшный пожар случился в Ярославле на улице Закгейма. В час ночи вспыхнул частный дом № 6. На ЧП выехали сразу несколько пожарных частей. Дом спасти не удалось — строение выгорело.

К несчастью, не обошлось без жертв.

— В пожаре погиб 48-летний мужчина, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области. 

Причины возгорания сейчас выясняет пожарная лаборатория.

Сегодня ночью пожарным пришлось выезжать и на крупный пожар в центре Ярославля — на Республиканской улице загорелась фура с килькой. Водитель чудом спасся.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

пожар

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Гост
10 март 2019 в 13:00

Да не улица Закгейма, а переулок. Не вводите людей в заблуждение...

Последние новости