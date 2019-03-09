«Дети выгуливали собаку одни»: в центре Ярославля пёс накинулся на женщину и искусал её

Теперь ярославне Марине Старцевой (имя изменено. — Прим. ред.) предстоит длительное лечение. Она пострадала после того, как на неё набросилась собака.

— Вчера я шла на работу по аллее в сторону Бутусовского парка. Мне навстречу попалась компания мальчиков 10–11 лет, которые выгуливали собаку породы бигль. Они шли вдоль дома номер 21 на улице Свердлова в сторону Республиканской. Мне нужно было перейти по тропинке на их сторону, и в этот момент я услышала лай и увидела мчащуюся собаку. Она набросилась на меня и укусила. Что могло послужить причиной такого поведения собаки, не могу предположить. Чтобы не было вопросов: я была абсолютно трезвая, несмотря на праздничный день, — рассказывает Марина.



Она еле смогла оторвать собаку от себя. Ребята, видимо, испугавшись, убежали вместе с питомцем. Марине пришлось поехать в травмпункт. Ей сделали прививку от бешенства.

— Я хожу там просто по работе и особо не всматриваюсь в лица людей, так что не могу сказать, постоянно там гуляют эти мальчики или нет. Заявление в полицию, я считаю, писать смысла нет. С моих слов только по породе собаки вряд ли кого-то найдут. Я просто хочу предостеречь жителей города. И обратиться к родителям, которые отпускают своих детей гулять с собаками одних. Уважаемые родители, тысячу раз подумайте, способен ли ваш ребенок удержать собаку, которая мчится на человека и не растеряется ли в такой ситуации. Надеюсь это сообщение дойдет до той семьи. Мальчик был в полном ступоре, — сказала Марина.

Собака вцепилась в колено Фото: читатель 76.ru