Раскуроченные машины: в Ярославле произошло серьёзное ДТП с пострадавшими

Серьёзное ДТП произошло в Ярославле на проспекте Фрунзе 8 марта. Там в 16:42 столкнулись два автомобиля: ВАЗ и «Киа-Рио». От удара машины раскурочило так, что их практически не узнать. Больше всего досталось отечественному автомобилю. По информации МЧС, в «Киа» ехали водитель и два пассажира. В ВАЗе находился только водитель.



— В результате ДТП есть пострадавшие, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.



По предварительной информации, травмы получили пассажиры иномарки. К счастью, они оказались несерьёзными. Люди от госпитализации отказались.

