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Раскуроченные машины: в Ярославле произошло серьёзное ДТП с пострадавшими

Подробности рассказали в МЧС

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ДТП произошло 8 марта

Фото: ГУ МЧС по ЯО

Серьёзное ДТП произошло в Ярославле на проспекте Фрунзе 8 марта. Там в 16:42 столкнулись два автомобиля: ВАЗ и «Киа-Рио». От удара машины раскурочило так, что их практически не узнать. Больше всего досталось отечественному автомобилю. По информации МЧС, в «Киа» ехали водитель и два пассажира. В ВАЗе находился только водитель.

— В результате ДТП есть пострадавшие, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

По предварительной информации, травмы получили пассажиры иномарки. К счастью, они оказались несерьёзными. Люди от госпитализации отказались.

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Анна Лурье

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КОММЕНТАРИИ (1)

Трифон
9 март 2019 в 13:21

Это Костромское шоссе, там от Фрунзе почти ничего нет.

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