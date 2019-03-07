В Ярославле эвакуировали торговый центр

Вечером во Фрунзенском районе Ярославля эвакуировали торговый центр. Это произошло около 22 часов, когда «Леруа Мерлен» уже закрывался.

— Всех покупателей вывели из здания, сотрудников эвакуировали в соседнее, в «Вернисаж» — рассказал очевидец события.

На место уже выехали полиция, спасатели ярославского управления МЧС и кинологи, чтобы осмотреть здание.

— Выходили из главного входа магазина. У входа уже стояла группа реагирования. И женщина уже рассказывала, что появились три коробки странные. Это, похоже, была сотрудница магазина. Говорит, это не их коробки, она не знает, откуда они появились. Нас попросили убрать машины. Парковка уже стала пустая, — рассказал один из посетителей торгового центра.