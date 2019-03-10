«Авария перевернула всю жизнь раз и навсегда»: колонка девушки, выжившей в автокатастрофе

Год назад на трассе М-8 случилась страшная авария. У светофора на дороге Ярославль — Вологда в посёлке Пречистое. Фура неслась на стоящие на «красном» светофоре машины и влетела во внедорожник «Тойота-Ленд-Крузер», в котором ехала семья с маленькой дочкой. Всю семью увезли в больницу.

Семья, к счастью, выжила. Сейчас, спустя год после ДТП, Любовь Левская, оказавшаяся с мужем и ребенком в той машине, вспоминает, как всё произошло и рассуждает, чему её научил тот день.



— Год назад произошло то, что поменяло мою жизнь раз и навсегда. Год назад меня как будто кто-то перевернул с головы на ноги. Я осознала, насколько коротка жизнь и как резко она может оборваться. Как страшно потерять то, что любишь, и как жалко времени, потраченного на людей, которые тебя не любили. Живите здесь и сейчас. Если вы что-то хотели сделать — встаньте и сделайте прямо сейчас! Не обижайтесь на любимых, обнимите и поцелуйте! Не тратьте время на тех, кто его не заслуживает!