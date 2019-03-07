В Ярославской области поймали вандалов, переворачивающих мусорные баки

В феврале на улице Добролюбова в микрорайоне Мариевка были установлены два новых мусорных контейнера. Но не всех жителей их появление обрадовало. Водители мусоровоза постоянно находили баки перевёрнутыми и вынуждены были каждый раз возвращать их на место. В итоге там установили камеру. Спустя несколько дней на камеры видеонаблюдения попали двое мужчин, которые переворачивали баки.

В Рыбинске поймали двоих мужчин, которые переворачивали мусорные баки. Об этом рассказали в местной администрации.

— Хулиганами оказались местные жители. Сотрудники полиции задержали 50-летнего и 26-летнего мужчин. Один из них пояснил, что таким образом они выразили свое несогласие с установкой баков в этом месте, — рассказали в администрации Рыбинска.

Сейчас предстоит установить степень ущерба и состав преступления. Из-за того, что баки постоянно переворачивали, они стали исцарапанными и измятыми.