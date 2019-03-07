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Происшествия

Ярославские спасатели вытащили двухлетнюю девочку, застрявшую в горшке

Малышка надела стульчак на голову

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Малышка вела себя спокойно

Фото: ЦГЗ Ярославль

Ярославским родителям пришлось вызывать спасателей после того, как их дочка надела на голову пластиковый стульчак от детского горшка. Снять его она уже не смогла. Не смогли и родители.

— Инцидент произошёл вчера вечером во Фрунзенском районе на улице Вишняки. Веселый розовый ошейник ничуть не смущал малышку. Она молча и стойко терпела, пока спасатели с помощью бокорезов освободят ее. Все это время спасатели пытались разговорить девочку, чтобы она не испугалась. На прощание спасатели посоветовали ей, чтобы она использовала горшок строго по назначению, — рассказали в центре гражданской защиты Ярославской области.

Спасатели пытались разговорить девочку, чтобы она не испугалась

Фото: ЦГЗ Ярославль

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Анна Лурье

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дети

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КОММЕНТАРИИ (1)

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7 март 2019 в 13:19

А самим слабо бокорезами поработать?

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