Ярославские спасатели вытащили двухлетнюю девочку, застрявшую в горшке

Ярославским родителям пришлось вызывать спасателей после того, как их дочка надела на голову пластиковый стульчак от детского горшка. Снять его она уже не смогла. Не смогли и родители.

— Инцидент произошёл вчера вечером во Фрунзенском районе на улице Вишняки. Веселый розовый ошейник ничуть не смущал малышку. Она молча и стойко терпела, пока спасатели с помощью бокорезов освободят ее. Все это время спасатели пытались разговорить девочку, чтобы она не испугалась. На прощание спасатели посоветовали ей, чтобы она использовала горшок строго по назначению, — рассказали в центре гражданской защиты Ярославской области.