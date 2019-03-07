В Ярославской области умер известный фокусник

Фокусник умер 6 марта
В Угличе скончался известный в городе фокусник Тарас Радченко. Мужчина ушёл из жизни вчера, 6 марта. Смерть Тараса Ивановича стала для всех полной неожиданностью. Ещё совсем недавно, 2 марта, он выступал с очередным шоу.
Как рассказали друзья, у Тараса оторвался тромб.
Сейчас весь город без преувеличения находится в шоке. Сотни добрых и тёплых слов постоянно появляются на страничке фокусника.
— Какая боль! Родным и близким глубочайшие соболезнования! Мы все сегодня осиротели, — пишет Мария Кашина.
— Тарас, наш дорогой человек! Спасибо тебе за огромное сердце, за жизнь! Ох, слёзы.... Ты — уникальный и родной всем, — пишет Наталья Муромцева.
Тарас Радченко был известен не только как фокусник, но и как Дед Мороз. Дети его обожали. Он настолько вживался в роль, что никто даже не мог догадаться, что Дед Мороз ненастоящий.
— Мой ребенок увидел в нем настоящего сказочного Деда Мороза, который может исполнить любое желание. Дети в новогодние праздники видят много всяких Дедов Морозов, в садике, дома кто-то переодевается, на общественных ёлках, но все они прекрасно понимают, что это не настоящие герои... А Тарас Иванович прекрасно сочетал роль Дедушки Мороза и фокусника, когда Дедушка Мороз творит чудеса своими руками, то дети видят и верят в волшебство... А что детям еще надо? — рассказала 76.RU Ксения Рогозина.
— Вчера виделись, мой друг, сосед и коллега… Город осиротел, трудно будет без тебя, твоего искристого смеха, голоса, юмора... Даже поверить в это трудно, а принять невозможно, для меня ты всегда будешь жив… — написала на страничке Тараса Радченко Юлия Кадовбина.
Редакция 76.RU приносит искренние соболезнования родным и близким Тараса Радченко.