В Ярославской области умер известный фокусник

В Угличе скончался известный в городе фокусник Тарас Радченко. Мужчина ушёл из жизни вчера, 6 марта. Смерть Тараса Ивановича стала для всех полной неожиданностью. Ещё совсем недавно, 2 марта, он выступал с очередным шоу.

Как рассказали друзья, у Тараса оторвался тромб.

Сейчас весь город без преувеличения находится в шоке. Сотни добрых и тёплых слов постоянно появляются на страничке фокусника.

— Какая боль! Родным и близким глубочайшие соболезнования! Мы все сегодня осиротели, — пишет Мария Кашина.