Стоял и снимал штаны: в Ярославской области задержали эксгибициониста, развращавшего школьницу

В Тутаеве поймали 38-летнего извращенца, который демонстрировал детям свои половые органы.

Так, в ноябре 2018 года мужчина, стоя у гаража, расположенного возле одного из домов по улице Советской, спустил штаны и начал заниматься онанизмом на глазах у 15-летней девочки. Та не растерялась, вернулась домой и рассказала родителям. Подозреваемого поймали быстро.

— Мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трёх лет тюрьмы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.