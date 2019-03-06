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Стоял и снимал штаны: в Ярославской области задержали эксгибициониста, развращавшего школьницу

Мужчина может сесть в тюрьму на три года

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Мужчина снял штаны на глазах у 15-летней девочки

Фото: Александра Савельева

В Тутаеве поймали 38-летнего извращенца, который демонстрировал детям свои половые органы.

Так, в ноябре 2018 года мужчина, стоя у гаража, расположенного возле одного из домов по улице Советской, спустил штаны и начал заниматься онанизмом на глазах у 15-летней девочки. Та не растерялась, вернулась домой и рассказала родителям. Подозреваемого поймали быстро.

— Мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трёх лет тюрьмы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Недавно в Ярославле искали похожего персонажа. Мужчина показывал своё хозяйство на глазах у школьников. 

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

эксгибиционист

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КОММЕНТАРИИ (3)

рома
6 март 2019 в 15:50

а откуда 15 летняя девочка знала, что именно делал нехороший дядя??? я его не оправдываю, но так на любого девочка покажет и поехал дядя на зону и не оправдаешься, а девочки разные есть, особенно 15 летние - уже клейма негде ставить......

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