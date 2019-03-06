Завтра у Святослава и Юлии Турок очень важный день: они едут в Белоруссию из Ярославля. После почти двух месяцев в Соловьёвской больнице Святославу наконец-то разрешили поехать домой. Святослав работает дальнобойщиком в польской компании. 10 января его грузовик находился на стоянке для большегрузов в Ярославле. Внезапно машина вспыхнула. В этот момент Святослав находился в кабине. Дальше, по его словам, он не помнит ничего. Потом ему предстояло месяц бороться за свою жизнь — мужчина находился в коме. Всё это время рядом с ним была его жена Юлия и его мама. Они, узнав о случившемся, примчались в Ярославль.

У Святослава серьёзные ожоги кожи и дыхательных путей. Но больше всего пострадали руки. Они до сих пор не двигаются и все перебинтованы. Святослав не может сам держать ложку. Несмотря на это, он не унывает. Лёжа на больничной койке, рассказывает: — Ходить уже могу сам. Но восстанавливаться ещё где-то полгода. Очень хочу домой. Завтра собираемся. Поедем на машине. Ребята за мной приедут, мои друзья, — говорит Святослав.

Мужчина работает дальнобойщиком Фото: Святослав Турок/Vk.com

На лечение потратили 200 тысяч. Российской страховки у Святослава нет. А работодатель, по его словам, не изъявил желания помочь. — Наверное, будем судиться, — грустно замечает Святослав. — Он по детям очень соскучился. У него их двое, — говорит его мама, которая сидит возле кровати. Когда со Святославом случилась беда, его жена Юлия обратилась за помощью. Она говорит: откликнулись многие. — Я очень благодарна всем, кто нам помог. Одна в чужом городе я бы не справилась без такой поддержки. Славе ещё долго восстанавливаться... Да вы и сами всё видели. Но то, что было раньше, и то, как стало сейчас, — это две разные вещи. Сейчас его раны хотя бы затягиваются кожей. А раньше там было просто мясо. Но он жив и слава Богу... Ещё раз хочу сказать спасибо всем жителям Ярославля и Белоруссии, — сказала Юлия.