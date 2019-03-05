Пьяный сварщик из автосервиса угнал «Додж» клиента и угодил на нём в ДТП

Сразу на две статьи Уголовного кодекса за один вечер нарвался 31-летний сварщик из Ярославля. Прокурор уже вынес обвинительное заключение, и теперь мужчину будут судить.



Всё началось с того, что мужчина выпил у себя на работе — в автосервисе. И тут ему приглянулся «Додж», пригнанный клиентом на ремонт. Мужчина взял иномарку и поехал на ней кататься.



— Обвиняемый заявил, что поехал на автомобиле домой, — уточнили в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.



В любом случае никуда он не доехал. На Тутаевском шоссе он не справился с управлением — машина вылетела на обочину и застряла в сугробе. И тут, как в фильме, как раз мимо проезжал наряд ДПС.

