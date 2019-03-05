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Происшествия

Пьяный сварщик из автосервиса угнал «Додж» клиента и угодил на нём в ДТП

Подробности дерзкого преступления, произошедшего в Ярославле

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Сотрудники ГИБДД проезжали мимо и увидели иномарку в сугробе

Фото: Александра Савельева

Сразу на две статьи Уголовного кодекса за один вечер нарвался 31-летний сварщик из Ярославля. Прокурор уже вынес обвинительное заключение, и теперь мужчину будут судить.

Всё началось с того, что мужчина выпил у себя на работе — в автосервисе. И тут ему приглянулся «Додж», пригнанный клиентом на ремонт. Мужчина взял иномарку и поехал на ней кататься.

— Обвиняемый заявил, что поехал на автомобиле домой, — уточнили в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.

В любом случае никуда он не доехал. На Тутаевском шоссе он не справился с управлением — машина вылетела на обочину и застряла в сугробе. И тут, как в фильме, как раз мимо проезжал наряд ДПС.

Гаишники сразу же увидели, в каком состоянии водитель, и быстро вычислили, что машину он угнал.

Обвиняемый вину свою признал. Прокурор ходатайствует, чтобы его приговорили к реальному сроку.

— Мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, — уточнил прокурор. — Кроме того, ранее он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а в ноябре 2018 года обвиняемый был осужден за угон автомобиля.

Аналогичное преступление недавно раскрыли полицейские в Ярославской области. Там парень умудрился за ночь угнать авто, совершить кражу и угодить в два ДТП.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
5 март 2019 в 20:18

Так скажите что за автосервис! Народ хочет знать куда не ходить)))

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