22-летний рабочий погиб под металлоконструкцией: его руководство отправили под суд

Следователи передали в суд дело уголовное дело на 37-летнего и 32-летнего мужчин. Их обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека».

— Он самостоятельно выполнял порученные ему работы, не обладая знаниями по работе с подъемными механизмами, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. — Находясь в одном из производственных помещений, он переместил стенку реактора от одного сборочного стола к другому с помощью мостового электрического однобалочного опорного крана. После перемещения стенки реактора она опрокинулась на работника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Момент смерти рабочего попал на видеокамеры.



Следователи видят вину мастера и начальника участка в гибели рабочего — именно они должны были следить за соблюдением техники безопасности. Сейчас оба мужчины находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.



Евгений работал на предприятии с 16 лет. У него осталась девушка Ольга, с которой молодой человек встречался ещё со школы.

