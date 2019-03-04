«Вторая бригада не успела к пациенту вовремя»: женщина умерла, не дождавшись попавших в ДТП врачей

Стали известны подробности трагедии, которая произошла из-за ДТП с машиной скорой помощи в Ярославле. Умерла пациентка, которая ждала медиков дома.



— В 16:05 произошло ДТП, а в 16:20 умерла 78-летняя пациентка, к которой ехала по вызову бригада врачей, — сообщили в областной станции скорой помощи. — Сразу после аварии диспетчер отправил на вызов вторую машину, но эта бригада уже не успела к пациенту вовремя. Женщина страдала тяжёлым хроническим заболеванием.



ДТП произошло 2 марта на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Колмогорова. Машина скорой помощи неслась по вызову к больному человеку. Внезапно слева её подрезала красная иномарка «Хёндай-Солярис». Водитель «Газели», видимо, постарался увернуться, но не справился с манёвром, и машина опрокинулась набок прямо на пешеходном переходе. Очевидцы рассказали, что водитель легковушки скрылся с места ДТП в сторону Липовой горы.

