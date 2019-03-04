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Происшествия

«Вторая бригада не успела к пациенту вовремя»: женщина умерла, не дождавшись попавших в ДТП врачей

Подробности произошедшей в Ярославле трагедии

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Спасатели за пару минут поставили «Газель» на колёса

Фото: Маргарита Тюмина/Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ»

Стали известны подробности трагедии, которая произошла из-за ДТП с машиной скорой помощи в Ярославле. Умерла пациентка, которая ждала медиков дома.

— В 16:05 произошло ДТП, а в 16:20 умерла 78-летняя пациентка, к которой ехала по вызову бригада врачей, — сообщили в областной станции скорой помощи. — Сразу после аварии диспетчер отправил на вызов вторую машину, но эта бригада уже не успела к пациенту вовремя. Женщина страдала тяжёлым хроническим заболеванием.

ДТП произошло 2 марта на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Колмогорова. Машина скорой помощи неслась по вызову к больному человеку. Внезапно слева её подрезала красная иномарка «Хёндай-Солярис». Водитель «Газели», видимо, постарался увернуться, но не справился с манёвром, и машина опрокинулась набок прямо на пешеходном переходе. Очевидцы рассказали, что водитель легковушки скрылся с места ДТП в сторону Липовой горы.

Позже полицейские нашли сбежавшего с места аварии водителя. Им оказался 45-летний ярославец. Суд определил ему наказание в виде семи дней административного ареста за оставление места ДТП. Есть ли вина мужчины в смерти пациента, разберётся Следственный комитет. Если выяснится, что медики правы, то в отношении него могут завести ещё одно дело. Уголовное.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

ДТПтрагедияскорая помощь

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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
4 март 2019 в 16:46

этому водятлу, который скрылся с места дтп, надо впаять реальный срок на не один годок... как только земля таких носит... пусть ему бумерангом вернется смерть женщины

Гость
4 март 2019 в 16:44

понять, простить и отпустить.

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