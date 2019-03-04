«Утечка из земли»: в центре полностью отключили воду в жилых домах

Из-за аварии несколько зданий остались без воды
Утром в Ярославле несколько жилых домов в центре города полностью остались без воды. Четыре жилых дома и столько же административных зданий оказались отключены с семи часов утра.
— Аварийное отключение. Причина — утечка из земли. Бригада «Водоканала» уже приступила к устранению технологического нарушения, — ответили в мэрии Ярославля.
Водоснабжение должны восстановить в течение суток.
Также ярославцам отключают газ, но это связано не с авариями. В списке на отключение десятки жилых домов.
Уважаемый авторы статей!
Убедительно прошу при публикации подобных статей указывать адреса домов,это ведь важно.
Через день у вас новости,то потолок упал,то воду отключили,а конкретики нет.
Я как житель кировского района был бы рад узнать,что моего дома в этом списке нет или же он там есть и у меня есть возможность подготовиться к возвращению домой с работы.