«Утечка из земли»: в центре полностью отключили воду в жилых домах

Утром в Ярославле несколько жилых домов в центре города полностью остались без воды. Четыре жилых дома и столько же административных зданий оказались отключены с семи часов утра.

— Аварийное отключение. Причина — утечка из земли. Бригада «Водоканала» уже приступила к устранению технологического нарушения, — ответили в мэрии Ярославля.

Водоснабжение должны восстановить в течение суток.

Также ярославцам отключают газ, но это связано не с авариями. В списке на отключение десятки жилых домов.