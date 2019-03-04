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Происшествия
Загорелся автобус

Сгорел полностью: в Ярославле вспыхнул автобус

Пламя полностью охватило транспорт. Подробности ЧП

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Огонь полностью поглотил автобус

Фото: Подслушано в Ярославле /Vk.com

Рано утром на Московском проспекте в Ярославле вспыхнул автобус. Это произошло после 7 часов утра. Пожар начался на частном рейсе, который ехал в сторону выезда из города. Автобус вспыхнул рядом с остановкой «Дворец культуры "Нефтяник"».

С виду автобус похож на туристический.

— Автобус вез сотрудников организации на работу, нерейсовый. Пострадавших нет, — пишут в группе «Подслушано в Ярославле». 

Фото: Подслушано в Ярославле /Vk.com

В управлении МЧС по Ярославской области информацию о случившемся пока не сообщают. 

Из-за пожара оборвало троллейбусные провода, транспорт по Московскому проспекту встал. 

Линии троллейбусов обесточены

Фото: Виктория Полетаева

Огонь потушили спустя почти полчаса. 

Похоже, возгорание началось в задней части автобуса

Фото: Денис Пермяков

Позже появилось видео полыхающего автобуса.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

пожаравтобус

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
4 март 2019 в 09:46

Масленница в самом разгаре)))

Гость
4 март 2019 в 08:52

С праздником Славяне!!!

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