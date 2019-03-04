Сгорел полностью: в Ярославле вспыхнул автобус

Рано утром на Московском проспекте в Ярославле вспыхнул автобус. Это произошло после 7 часов утра. Пожар начался на частном рейсе, который ехал в сторону выезда из города. Автобус вспыхнул рядом с остановкой «Дворец культуры "Нефтяник"».

С виду автобус похож на туристический.

— Автобус вез сотрудников организации на работу, нерейсовый. Пострадавших нет, — пишут в группе «Подслушано в Ярославле».