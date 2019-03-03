«Запах ужасный»: в Ярославле загорелся шинный завод. Хроника

Едкий дым быстро распространился ветром вокруг
Сегодня произошло ЧП на территории шинного завода в Ярославле. Из-за главного здания предприятия показался чёрный дым. По территории вокруг завода распространился резкий запах.
— Произошло возгорание на площади 100 квадратных метров, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Дым показался из-за главного здания завода
Пожар начался примерно в 14 часов. Его ещё не потушили полностью, но неприятный запах уже напоминает о происшествии на территории вокруг завода.
На место пожара выехали 20 машин управления МЧС по Ярославской области.
— В 14:42 объявлена локализация открытого горения, — уточнили в службе спасения.
О полной ликвидации пожара пока не сообщают.
Мы побывали на месте ЧП, никакой паники у здания завода нет. Рабочие спокойно выходили из проходной, никто не торопился. Дыма уже не было видно к 14:35, но резкий запах в воздухе остро ощущался.
Прислали фото из жилого дома напротив завода.
Управление МЧС сообщает: объявлена полная ликвидация. Пострадавших нет.
Площадь возгорания в итоге составила 150 квадратных метров.
— Я гулял с собакой. Живу на Республиканском проезде, 11. Раздался хлопок. Дым, который из трубы шел, стал из здания идти и окутал его полностью. Сирена была слышна.
Затем где-то вдалеке черный столб дыма поднялся, — рассказал читатель 76.RU Дмитрий Печенин.
Как сообщили позже спасатели, на территории завода загорелись шины и резина, отсюда и едкий чёрный дым.
Мы завершаем нашу трансляцию.