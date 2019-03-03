3 марта воскресенье
СЕЙЧАС -4°С
usd 65.81
eur 74.80

Темы

СЕЙЧАС -4°С
usd 65.81
eur 74.80
Происшествия
Онлайн-трансляция

«Запах ужасный»: в Ярославле загорелся шинный завод. Хроника

Едкий чёрный дым распространился по центру города

Поделиться

4 307
2 Обсудить

Едкий дым быстро распространился ветром вокруг

Фото: Константин Суворов/Facebook.com 

Сегодня произошло ЧП на территории шинного завода в Ярославле. Из-за главного здания предприятия показался чёрный дым. По территории вокруг завода распространился резкий запах.

— Произошло возгорание на площади 100 квадратных метров, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Дым показался из-за главного здания завода

Фото: Vanya Namek, Жесть Ярославля/Vk.com 

Пожар начался примерно в 14 часов. Его ещё не потушили полностью, но неприятный запах уже напоминает о происшествии на территории вокруг завода. 

Все новости

Все новости

На место пожара выехали 20 машин управления МЧС по Ярославской области.

С территории повалил едкий чёрный дым

Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com

— В 14:42 объявлена локализация открытого горения, — уточнили в службе спасения.

О полной ликвидации пожара пока не сообщают.

Мы побывали на месте ЧП, никакой паники у здания завода нет. Рабочие спокойно выходили из проходной, никто не торопился. Дыма уже не было видно к 14:35, но резкий запах в воздухе остро ощущался. 

Пожарные в это время работали над полной локализацией очага возгорания

Фото: Анна Ёлкина

Прислали фото из жилого дома напротив завода.

Фото: Надежда Будэ

Управление МЧС сообщает: объявлена полная ликвидация. Пострадавших нет.
Площадь возгорания в итоге составила 150 квадратных метров.

— Я гулял с собакой. Живу на Республиканском проезде, 11. Раздался хлопок. Дым, который из трубы шел, стал из здания идти и окутал его полностью. Сирена была слышна.
Затем где-то вдалеке черный столб дыма поднялся, — рассказал читатель 76.RU Дмитрий Печенин. 

Как сообщили позже спасатели, на территории завода загорелись шины и резина, отсюда и едкий чёрный дым. 

Мы завершаем нашу трансляцию.

На заводе загорелись шины

Фото: управление МЧС по Ярославской области

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

пожарзавод

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
3 март 2019 в 15:48

Раньше на Масленицу всегда покрышки жгли

О де КОЛОН
3 март 2019 в 16:07

Видно кто- то об этом вспомнил)))

Последние новости