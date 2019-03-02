Скончался бизнесмен и основатель приюта для бездомных в Рыбинске Иосиф Шубладзе

В ночь с 1 на 2 марта скончался рыбинский бизнесмен и основатель приюта для бездомных Иосиф Шубладзе. Об этом сообщила его дочь в социальных сетях. 19 февраля Иосиф Шубладзе лёг в больницу на плановую операцию по удалению желчного пузыря. В ходе операции выяснились проблемы с печенью. У мужчины началось сильное кровотечение. Ещё вчера Иосиф был в тяжёлом состоянии и находился на аппарате искусственного дыхания.



— В 0:01 позвонили из реанимации и сказали что папа умер, — написала дочь Шубладзе в группе благотворительного фонда во «ВКонтакте».

