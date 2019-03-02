Скончался бизнесмен и основатель приюта для бездомных в Рыбинске Иосиф Шубладзе

Мужчина неделю был подключён к аппарату искусственного дыхания
В ночь с 1 на 2 марта скончался рыбинский бизнесмен и основатель приюта для бездомных Иосиф Шубладзе. Об этом сообщила его дочь в социальных сетях. 19 февраля Иосиф Шубладзе лёг в больницу на плановую операцию по удалению желчного пузыря. В ходе операции выяснились проблемы с печенью. У мужчины началось сильное кровотечение. Ещё вчера Иосиф был в тяжёлом состоянии и находился на аппарате искусственного дыхания.
— В 0:01 позвонили из реанимации и сказали что папа умер, — написала дочь Шубладзе в группе благотворительного фонда во «ВКонтакте».
Редакция приносит свои соболезнования семье и друзьям Иосифа Шубладзе.
Этот человек потратил огромные деньги на строительство и содержание двухэтажного отеля для бездомных. Родные Иосифа Шубладзе намерены продолжить его дело. Если у вас есть возможность и желание помочь приюту для бездомных, свяжитесь с Анной Шубладзе по номеру: 8–930–115–82–50.