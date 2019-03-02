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Скончался бизнесмен и основатель приюта для бездомных в Рыбинске Иосиф Шубладзе

Кто продолжит его дело

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Мужчина неделю был подключён к аппарату искусственного дыхания

Фото: Иосиф Шубладзе/Vk.com

В ночь с 1 на 2 марта скончался рыбинский бизнесмен и основатель приюта для бездомных Иосиф Шубладзе. Об этом сообщила его дочь в социальных сетях. 19 февраля Иосиф Шубладзе лёг в больницу на плановую операцию по удалению желчного пузыря. В ходе операции выяснились проблемы с печенью. У мужчины началось сильное кровотечение. Ещё вчера Иосиф был в тяжёлом состоянии и находился на аппарате искусственного дыхания.

— В 0:01 позвонили из реанимации и сказали что папа умер, — написала дочь Шубладзе в группе благотворительного фонда во «ВКонтакте».

Редакция приносит свои соболезнования семье и друзьям Иосифа Шубладзе. 

Этот человек потратил огромные деньги на строительство и содержание двухэтажного отеля для бездомных. Родные Иосифа Шубладзе намерены продолжить его дело. Если у вас есть возможность и желание помочь приюту для бездомных, свяжитесь с Анной Шубладзе по номеру: 8–930–115–82–50.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

бездомные

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
2 март 2019 в 13:47

Светлая память!!

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