В Брагино сбили школьника: ребёнок в больнице

В Ярославле водитель «Лады-Ларгус» сбил ребёнка. Авария произошла на Ленинградском проспекте у дома № 74. На улице было около 22 часов, 42-летний водитель не успел среагировать на мальчишку на дороге.

— 14-летний мальчик доставлен с травмами в больницу. По предварительной версии, он перебегал дорогу в неположенном месте, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Ударом машины подростка откинуло на дорогу, мальчик ударился головой, получив закрытую черепно-мозговую травму, а также травму колена.