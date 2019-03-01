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Происшествия

В Брагино сбили школьника: ребёнок в больнице

Подробности аварии

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Ребёнка отбросило ударом 

Фото: управление ГИБДД по Ярославской области 

В Ярославле водитель «Лады-Ларгус» сбил ребёнка. Авария произошла на Ленинградском проспекте у дома № 74. На улице было около 22 часов, 42-летний водитель не успел среагировать на мальчишку на дороге. 

— 14-летний мальчик доставлен с травмами в больницу. По предварительной версии, он перебегал дорогу в неположенном месте, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области. 

Ударом машины подростка откинуло на дорогу, мальчик ударился головой, получив закрытую черепно-мозговую травму, а также травму колена. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
1 март 2019 в 17:21

Движение в это время суток не интенсивное. Неужели не мог машину пропустить, что ему за нужда была под машину кидаться.

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