В Ярославле загорелось здание колледжа

Пожар начался в здании колледжа управления и профессиональных технологий, которое находится на Тутаевском шоссе. Огонь вспыхнул в кабинете заочного отделения в четыре часа утра.

— На место выехали две пожарные части. Пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области. — Полностью ликвидировали огонь к 4:23.

К зданию приехали 20 спасателей и шесть машин. Оказалось, что в кабинете загорелся компьютер и стол, на котором он стоял. Огонь не успел уничтожить кабинет, но копоть и гарь полностью покрыли стены и потолок. Сейчас часть здания в колледже перекрыта.