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Происшествия

В Ярославле загорелось здание колледжа

Пожар начался в одном из кабинетов

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Пожар случился из-за компьютера

Фото: управление МЧС по Ярославской области 

Пожар начался в здании колледжа управления и профессиональных технологий, которое находится на Тутаевском шоссе. Огонь вспыхнул в кабинете заочного отделения в четыре часа утра. 

— На место выехали две пожарные части. Пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области. — Полностью ликвидировали огонь к 4:23.

К зданию приехали 20 спасателей и шесть машин. Оказалось, что в кабинете загорелся компьютер и стол, на котором он стоял. Огонь не успел уничтожить кабинет, но копоть и гарь полностью покрыли стены и потолок. Сейчас часть здания в колледже перекрыта. 

Пожар начался в кабинете 

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Анна Елкина

ТЕГИ

пожарколледж

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
1 март 2019 в 12:08

Небось пилот китайский полыхнул...

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Михаил Аниме
1 март 2019 в 11:36

Пусть ищут следы бензина или напалма. Также нужно опросить студентов. У меня образование уголовного права и я знаю что говорю. Это поджог.

Дмитрий Михайлович
1 март 2019 в 12:21

видно не научили выключать компы на ночь, но ничего, сейчас за свой счет ремонтик сделают - запомнят...

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