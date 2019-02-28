«Это Россия!»: в Ярославле столкнулись военный бронетранспортёр и служебная машина ДПС

— В настоящее время проводится проверка, выясняются подробности произошедшего, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Сегодня около 9 часов утра в Ярославле на улице Мельничной произошло ДТП — столкнулись военный бронетранспортёр и служебный автомобиль ДПС.

По предварительным данным, в аварии никто из людей не пострадал.



— Это Россия! — посыпались шуточки в социальных сетях.



Ещё одно ДТП произошло сегодня утром в Брагино. На перекрёстке улиц Труфанова и Дзержинского проспекта внедорожник столкнулся с легковушкой.

