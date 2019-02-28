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Происшествия

«Это Россия!»: в Ярославле столкнулись военный бронетранспортёр и служебная машина ДПС

Появилась предварительная информация о пострадавших в аварии

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Необычная авария произошла на улице Мельничной

Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com

Сегодня около 9 часов утра в Ярославле на улице Мельничной произошло ДТП — столкнулись военный бронетранспортёр и служебный автомобиль ДПС.

— В настоящее время проводится проверка, выясняются подробности произошедшего, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Видео: Подслушано в Ярославле/Vk.com

По предварительным данным, в аварии никто из людей не пострадал.

— Это Россия! — посыпались шуточки в социальных сетях.

Ещё одно ДТП произошло сегодня утром в Брагино. На перекрёстке улиц Труфанова и Дзержинского проспекта внедорожник столкнулся с легковушкой.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

ДТПБТРДПС

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КОММЕНТАРИИ (6)

Юрик
28 фев 2019 в 12:56

это БТР челлендж: сначала Курск, теперь Ярославль, кто следующий?

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Михаил Аниме
28 фев 2019 в 13:04

Просто водитель транспортера отмечал рождение сына или дочери, вот и поехал прямо с праздника

гость
28 фев 2019 в 12:56

Как пел Виннипух... В голове у нас опилки,да да да..

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