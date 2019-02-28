Выглядел стильно: в Ярославле разыскивают похитителя мужской одежды

В Ярославле разыскивают мужчину, который ворует одежду в магазине. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, которые установлены в магазине мужской одежды «Эгоист» в торговом центре «Альтаир». Хорошо одетый мужчина стоит у вешалки и перебирает руками кофты. На первый взгляд ничего подозрительного, но на 40-й секунде видео мужчина поворачивается спиной к камере и начинает торопливо засовывать тёмный джемпер в свою сумку. Потом как ни в чём не бывало мужчина продолжает разглядывать вещи, а затем неторопливо отходит от вешалки.

— Была суббота, и мы были заняты покупателями. А этот мужчина одет был прилично и неприметно, поэтому на него даже внимания не обращали. Мы своих покупателей в лицо знаем, а он у нас впервые. Видно, что ворует по отработанной схеме. Может, он уже не один раз воровал вещи, — рассказала продавщица магазина мужской одежды «Эгоист».

В полицию продавцы магазина пока не обращались, потому что директор находится в другом городе.



Для неприметности мужчина натянул на лоб кепку. На лице у него были очки. Среди отличительных особенностей этого мужчины продавщица запомнила его острый нос. Если вы узнали этого человека, напишите нам или позвоните в магазин по номеру 58‑25-32.