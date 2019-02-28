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В Ярославской области поймали банду «чёрных лесорубов»

Мужчины причинили ущерб более чем на миллион рублей

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Арестовали пять человек, а вместе с ними трелевочный трактор и два лесовоза

Фото: департамент лесного хозяйства ЯО

В Угличском районе недалеко от деревни Княжево полиция накрыла банду «чёрных лесорубов». Пять человек с бензопилами вырубали лес. Позже выяснилось, что мужчины нанесли ущерб лесному фонду в размере 1 103 978 рублей.

— Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и крупный штраф в размере до трёх миллионов рублей, — рассказали в департаменте лесного хозяйства.

Теперь расследованием уголовного дела займётся прокуратура Ярославской области.

Какие районы Ярославской области самые вырубаемые, читайте в нашем материале.

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

черные лесорубы

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