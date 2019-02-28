В Ярославской области поймали банду «чёрных лесорубов»

Арестовали пять человек, а вместе с ними трелевочный трактор и два лесовоза
В Угличском районе недалеко от деревни Княжево полиция накрыла банду «чёрных лесорубов». Пять человек с бензопилами вырубали лес. Позже выяснилось, что мужчины нанесли ущерб лесному фонду в размере
— Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и крупный штраф в размере до трёх миллионов рублей, — рассказали в департаменте лесного хозяйства.
Теперь расследованием уголовного дела займётся прокуратура Ярославской области.
Какие районы Ярославской области самые вырубаемые, читайте в нашем материале.