В Рыбинске крупное предприятие сливало канализацию в ручей

В Рыбинске поймали виновного в загрязнении Гремячевского ручья, который находится рядом с домом № 71 по улице Софийской. Предприятие «Техническая бумага» устроило возле своего коллектора настоящую канализацию.



— Возбуждено дело об административном правонарушении. Также выдано предписание об устранении данного нарушения собственником объекта в срок до 15 марта, — пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

