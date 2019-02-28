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В Рыбинске крупное предприятие сливало канализацию в ручей

Теперь компания заплатит крупный штраф

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Собственника коллектора вычислили в конце декабря

Фото: Правительство ЯО

В Рыбинске поймали виновного в загрязнении Гремячевского ручья, который находится рядом с домом № 71 по улице Софийской. Предприятие «Техническая бумага» устроило возле своего коллектора настоящую канализацию.

— Возбуждено дело об административном правонарушении. Также выдано предписание об устранении данного нарушения собственником объекта в срок до 15 марта, — пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Теперь предприятию придётся выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. А в Ярославском районе чиновники ищут того, кто посмел слить канализацию рядом с рекой Которосль.

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