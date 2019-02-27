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Происшествия

Мужчина до смерти избил свою соседку за то, что она украла собаку. Но она этого не делала

Подробнее о конфликте в Ярославской области

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Соседка не крала собаку

Фото: Александра Савельева

27-летний житель Переславского района отправится за решётку за то, что убил свою соседку.

Конфликт произошёл на ровном месте. Сначала мужчина мирно выпивал дома со своей девушкой. Вдруг они обнаружили, что пропала их собака. Парочке почудилось, что собаку украла соседка. Они отправились к ней качать права. 40-летняя соседка прогнала их из дома, сказав, что никакой собаки не видела. От злости соседи разбили ей окно. После чего отправились домой продолжать застолье.

Но тут уже возмутилась соседка. Она побежала за парочкой, чтобы высказать им своё недовольство по поводу разбитого окна.

— Конфликт продолжился дома у преступника. Мужчина так сильно избил соседку, что та попала в больницу, где скончалась спустя несколько дней, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Суд отправил преступника в колонию строгого режима на семь лет.

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Анна Лурье

ТЕГИ

собакасоседи

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
27 фев 2019 в 14:38

Россию погубит не США и Европа, а она уничтожит сама себя... ( Госпожа Синька)

гость
27 фев 2019 в 13:21

Теперь 7 лет не надо думать о еде и крыше над головой. Неплохо.

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