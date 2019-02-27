Мужчина до смерти избил свою соседку за то, что она украла собаку. Но она этого не делала

27-летний житель Переславского района отправится за решётку за то, что убил свою соседку.

Конфликт произошёл на ровном месте. Сначала мужчина мирно выпивал дома со своей девушкой. Вдруг они обнаружили, что пропала их собака. Парочке почудилось, что собаку украла соседка. Они отправились к ней качать права. 40-летняя соседка прогнала их из дома, сказав, что никакой собаки не видела. От злости соседи разбили ей окно. После чего отправились домой продолжать застолье.

Но тут уже возмутилась соседка. Она побежала за парочкой, чтобы высказать им своё недовольство по поводу разбитого окна.