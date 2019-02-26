На Ленинградском проспекте маршрутка смяла автомобиль: на дороге пробка

Пробка на Ленинградском проспекте в Ярославле намечается к часу пик. Всё из-за аварии, которая произошла у трамвайного депо. Здесь маршрутка налетела на легковой автомобиль. Оба уткнулись в обочину.

— Каскадеры, — написала выложившая фото в группу «Дороги Ярославля» Елена Богданова.