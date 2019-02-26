На Ленинградском проспекте маршрутка смяла автомобиль: на дороге пробка

Машины откинуло в сугроб
Пробка на Ленинградском проспекте в Ярославле намечается к часу пик. Всё из-за аварии, которая произошла у трамвайного депо. Здесь маршрутка налетела на легковой автомобиль. Оба уткнулись в обочину.
— Каскадеры, — написала выложившая фото в группу «Дороги Ярославля» Елена Богданова.
На Ленинградском проспекте собирается пробка
Машина уткнулась бампером в забор. На месте работает полиция. «Яндекс.Пробки» показывает затруднение движения на этом участке.
Похожее ДТП случилось сегодня утром. И тоже в Брагино — легковушка столкнулась с «Газелью».