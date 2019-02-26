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Происшествия

На Ленинградском проспекте маршрутка смяла автомобиль: на дороге пробка

ДТП случилось у трамвайного депо в Ярославле

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Машины откинуло в сугроб

Фото: Елена Богданова, «Дороги Ярославля»/Facebook.com

Пробка на Ленинградском проспекте в Ярославле намечается к часу пик. Всё из-за аварии, которая произошла у трамвайного депо. Здесь маршрутка налетела на легковой автомобиль. Оба уткнулись в обочину.

— Каскадеры, — написала выложившая фото в группу «Дороги Ярославля» Елена Богданова.

На Ленинградском проспекте собирается пробка

Машина уткнулась бампером в забор. На месте работает полиция. «Яндекс.Пробки» показывает затруднение движения на этом участке.

Похожее ДТП случилось сегодня утром. И тоже в Брагино — легковушка столкнулась с «Газелью».

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

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