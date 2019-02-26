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Происшествия

В Ярославской области дома умер шестимесячный малыш

Следователи начали проверку

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Малыш родился недоношенным

Фото: Александра Савельева

В Борисоглебе умер шестимесячный младенец. Информацию о трагедии подтвердили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Как сообщил источник 76.RU, малыш был долгожданным, родился в благополучной семье. Но сами роды начались раньше срока. Ребёнок родился очень слабым и болел на протяжении всех шести месяцев.

Малыш умер в прошедшие выходные дома. Организм не перенёс очередного заболевания.

— По факту смерти ребёнка проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

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детигибель ребёнка

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