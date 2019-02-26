28-летний ярославец до смерти забил отца и лёг спать

28-летний мужчина насмерть забил своего беспомощного отца.

Сын жил вместе с родителями в Заволжском районе на улице Доброхотова. Парень рос непутёвым, толком нигде не работал, личную жизнь не устроил.

22 февраля мужчина сильно напился, повздорил с 58-летним отцом и избил его. А после этого спокойно лёг спать. Тело обнаружила мать подозреваемого.

— Она вернулась домой, увидела, что на полу лежит её супруг, вызвала скорую и полицию. Медики констатировали смерть. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.