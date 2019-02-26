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Происшествия

«Моя бабушка любила здесь сидеть»: в Ярославле рухнувшие глыбы льда проломили лавочку

Сосульки обрушились с крыши дома в Ленинском районе

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Лёд с крыши рухнул прямо на лавочку

Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com

Глыбы льда обрушились с крыши дома 36 на улице Лермонтова и разломали стоявшую у подъезда деревянную лавочку. 

— В этом доме живёт моя бабушка, — написала подписчица группы «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Ей 91 год, и она ветеран Второй мировой войны. Бабушка часто сидела на этой лавочке. Хорошо, что в этот момент её там не было, и очень надеюсь, никого другого тоже.


Жители дома говорят, что сосульки над подъездом висели больше месяца, но никому и дела до них не было.

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ТЕГИ

сосулькауборка города

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КОММЕНТАРИИ (3)

Пестимея Шушунова
26 фев 2019 в 15:51

а мы все лавочки у дома 10 лет назад ликвидировали, а то одна пьянь и рвань тусила, с утра до ночи - крики, драки, грязь и мат за то теперь чистота и тишина...

Гость
26 фев 2019 в 11:54

Чем погода прошлой и этой зимой отличается? Ничем, все одно и тоже.
Проблема в организации уборки города от снега и сосулек.
Ничего не хочу сказать, на Солнечногорск вылизан сейчас. Что мешает новому мэру сделать тоже самое в Ярославле? Он вообще какой-то бесполезный. Только пробку на ул. Свободы у ТЦ Меркурий больше сделал.

Гость
26 фев 2019 в 11:17

А на кого заведут дело, если убьет человека? На директора УК(ТСЖ), или на мастера ответственного, или на исполнителя дворника который недавно освободился?

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