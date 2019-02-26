«Моя бабушка любила здесь сидеть»: в Ярославле рухнувшие глыбы льда проломили лавочку

Лёд с крыши рухнул прямо на лавочку
Глыбы льда обрушились с крыши дома 36 на улице Лермонтова и разломали стоявшую у подъезда деревянную лавочку.
— В этом доме живёт моя бабушка, — написала подписчица группы «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Ей 91 год, и она ветеран Второй мировой войны. Бабушка часто сидела на этой лавочке. Хорошо, что в этот момент её там не было, и очень надеюсь, никого другого тоже.
Жители дома говорят, что сосульки над подъездом висели больше месяца, но никому и дела до них не было.
а мы все лавочки у дома 10 лет назад ликвидировали, а то одна пьянь и рвань тусила, с утра до ночи - крики, драки, грязь и мат за то теперь чистота и тишина...
Чем погода прошлой и этой зимой отличается? Ничем, все одно и тоже.
Проблема в организации уборки города от снега и сосулек.
Ничего не хочу сказать, на Солнечногорск вылизан сейчас. Что мешает новому мэру сделать тоже самое в Ярославле? Он вообще какой-то бесполезный. Только пробку на ул. Свободы у ТЦ Меркурий больше сделал.