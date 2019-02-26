«Моя бабушка любила здесь сидеть»: в Ярославле рухнувшие глыбы льда проломили лавочку

Глыбы льда обрушились с крыши дома 36 на улице Лермонтова и разломали стоявшую у подъезда деревянную лавочку.



— В этом доме живёт моя бабушка, — написала подписчица группы «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Ей 91 год, и она ветеран Второй мировой войны. Бабушка часто сидела на этой лавочке. Хорошо, что в этот момент её там не было, и очень надеюсь, никого другого тоже.



Жители дома говорят, что сосульки над подъездом висели больше месяца, но никому и дела до них не было.

