«Люди лежат на дороге»: подробности массового ДТП в Ярославле

В Брагино пару минут назад случилась страшная авария. На выезде в сторону Тутаева легковушка столкнулась с большегрузом. От мощного удара машина стала похожа на груду металла. На кадрах видно, что пострадал также белый микроавтобус. У него выбита правая фара и помята пассажирская часть. Если присмотреться, то на видео можно заметить тёмную «пятнашку» на обочине. Ей тоже хорошо досталось!

