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«Люди лежат на дороге»: подробности массового ДТП в Ярославле

Видео с места страшной аварии и слова очевидцев

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Легковушка впечаталась в фуру

Фото: «Подслушано в Ярославле!»/Vk.com

В Брагино пару минут назад случилась страшная авария. На выезде в сторону Тутаева легковушка столкнулась с большегрузом. От мощного удара машина стала похожа на груду металла. На кадрах видно, что пострадал также белый микроавтобус. У него выбита правая фара и помята пассажирская часть. Если присмотреться, то на видео можно заметить тёмную «пятнашку» на обочине. Ей тоже хорошо досталось!

— Там сейчас, говорят, вообще что-то жёсткое... Работают несколько МЧС, скорые... Мне сказали, что там машин пять точно, и люди лежат на дороге, — написала Людмила Шумилова в группе «Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"» во «ВКонтакте».

На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности аварии и информация о пострадавших сейчас уточняются.

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