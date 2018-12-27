Фура перекрыла движение на подъезде к Ярославлю: водители встали в огромную пробку

Около шести утра водитель фуры не справился с управлением и перекрыл дорогу.

Сегодня рано утром на трассе М-8 фура перекрыла движение в сторону Ярославля.

Водитель не справился с управлением

Водители коротали время в пробке

— Еврофура наехала на водоналивные баки и железобетонные блоки. В 7:03 движение по трассе было обеспечено в полном объёме, — рассказали в пресс-службе управления дорогами «Холмогоры».

Однако ещё полчаса назад ярославцы, оказавшиеся возле НПЗ, передавали, что стоят в многокилометровой пробке.