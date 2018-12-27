Фура перекрыла движение на подъезде к Ярославлю: водители встали в огромную пробку

Ярославцы передают, что до сих пор стоят в пробке
Сегодня рано утром на трассе М-8 фура перекрыла движение в сторону Ярославля.
Около шести утра водитель фуры не справился с управлением и перекрыл дорогу.
— Еврофура наехала на водоналивные баки и железобетонные блоки. В 7:03 движение по трассе было обеспечено в полном объёме, — рассказали в пресс-службе управления дорогами «Холмогоры».
Однако ещё полчаса назад ярославцы, оказавшиеся возле НПЗ, передавали, что стоят в многокилометровой пробке.
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