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Фура перекрыла движение на подъезде к Ярославлю: водители встали в огромную пробку

Что происходит на трассе

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Ярославцы передают, что до сих пор стоят в пробке

Фото: Наталья Флегонтова/Первый Ярославский автопортал

Сегодня рано утром на трассе М-8 фура перекрыла движение в сторону Ярославля.

Около шести утра водитель фуры не справился с управлением и перекрыл дорогу.

Водитель не справился с управлением

Фото: Наталья Флегонтова/Первый Ярославский автопортал

Водители коротали время в пробке

Фото: Владимир Погребнов

— Еврофура наехала на водоналивные баки и железобетонные блоки. В 7:03 движение по трассе было обеспечено в полном объёме, — рассказали в пресс-службе управления дорогами «Холмогоры».

Однако ещё полчаса назад ярославцы, оказавшиеся возле НПЗ, передавали, что стоят в многокилометровой пробке.

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