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Происшествия

В Заволжском районе автомобиль «Субару» сбил 18-летнего парня

Пешеход в больнице

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Молодого человека с травмами увезли на скорой

Фото: Александра Савельева

Сегодня примерно в 10:30 на улице Маяковского произошло ДТП. Автомобиль «Субару» сбил переходившего дорогу 18-летнего молодого человека.

Приехавшие на место инспектора ГИБДД установили, что находившийся за рулём машины 48-летний мужчина был трезв.

— Пешеход получил травмы, — рассказали в пресс-службе полиции. — Молодого человека на скорой увезли в больницу.

В Ярославле сегодня был бум аварий. Центр города на «Яндекс.Картах» окрасился в бордовый.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Ярославльсбил человека

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