В Заволжском районе автомобиль «Субару» сбил 18-летнего парня

Молодого человека с травмами увезли на скорой
Сегодня примерно в 10:30 на улице Маяковского произошло ДТП. Автомобиль «Субару» сбил переходившего дорогу 18-летнего молодого человека.
Приехавшие на место инспектора ГИБДД установили, что находившийся за рулём машины 48-летний мужчина был трезв.
— Пешеход получил травмы, — рассказали в пресс-службе полиции. — Молодого человека на скорой увезли в больницу.
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