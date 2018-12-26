В Заволжском районе автомобиль «Субару» сбил 18-летнего парня

Сегодня примерно в 10:30 на улице Маяковского произошло ДТП. Автомобиль «Субару» сбил переходившего дорогу 18-летнего молодого человека.



Приехавшие на место инспектора ГИБДД установили, что находившийся за рулём машины 48-летний мужчина был трезв.



— Пешеход получил травмы, — рассказали в пресс-службе полиции. — Молодого человека на скорой увезли в больницу.



В Ярославле сегодня был бум аварий. Центр города на «Яндекс.Картах» окрасился в бордовый.

