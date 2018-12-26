ДТП, заторы и пробки — следим за ситуацией в городе

Бум аварий в городе: Ярославль встал в девятибалльные пробки. Хроника дня ДТП, заторы и пробки — следим за ситуацией в городе

Практически в каждом районе Ярославля сегодня случилось ДТП. А после обеда город встал в восьмибалльные пробки, особенно трудно проехать сейчас по центру.



Стоит Октябрьская площадь, улица Победы от Советской до Свободы, улица Чайковского в сторону Свободы, сама улица Свободы на подъезде к площади Волкова, где тоже движение затруднено. Также из-за аварии на Большой Октябрьской улице на подъезде к Богоявленской площади затруднено движение.

Мы публикуем в хронику дня, все происшествия и обзор ситуации на дорогах.