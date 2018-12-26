Бум аварий в городе: Ярославль встал в девятибалльные пробки. Хроника дня

Авария на Юго-западной окружной дороге
Практически в каждом районе Ярославля сегодня случилось ДТП. А после обеда город встал в восьмибалльные пробки, особенно трудно проехать сейчас по центру.
Стоит Октябрьская площадь, улица Победы от Советской до Свободы, улица Чайковского в сторону Свободы, сама улица Свободы на подъезде к площади Волкова, где тоже движение затруднено. Также из-за аварии на Большой Октябрьской улице на подъезде к Богоявленской площади затруднено движение.
Мы публикуем в хронику дня, все происшествия и обзор ситуации на дорогах.
Ребят, всё стало ещё хуже. Девять баллов. Центр бордовый.
— Во всем виноват Новый год! Сегодня только и вожу людей на корпоративы и за подарками, — говорит таксист главному редактору 76.RU Ольге Прохоровой.
— Ещё вопрос, а в городе водку бесплатно раздают? Чего пробки везде? — запустил обсуждение на Facebook активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.
В комментариях ему жалуются на нечищенные дороги, которые тормозят движение.
Друзья, легче не становится.
— Если серьезно, вообще не смешно, почему из года в год одно и то же происходит? — задаётся вопросом Мария Павловна.
На Юго-западной окружной дороге только разъехались к обочинам микроавтобус с разбитой «мордой» и хетчбэк, из-за которых на дороге уже два часа было затруднено движение.
А пробка на проспекте Фрунзе при подъезде к Московскому сгущается. Совсем не типично для этого времени суток.
Прямо сейчас «Яндекс.Карты» показывают:
Долгая дорога ждёт тех, кто собирается проехать по улице Свободы в сторону площади Волкова. Пробка начинается от проспекта Толбухина.
— Предновогодний Ярославль — стоячий Ярославль, — пишут в соцсетях.
Сегодня на Промышленной улице в аварию попала машина такси. «Рено-Логан» столкнулся с микроавтобусом на заснеженной дороге.
— С 11 часов там стоят, — говорит очевидец Андрей Вирачёв.
У машины такси выбита левая фара. Информация о пострадавших уточняется.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90