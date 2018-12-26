26 декабря среда
СЕЙЧАС -7°С

Сейчас в Ярославле

-7°

пасмурно Ощущается как -12

4 м/с , восточный
753мм
86%
Подробнее
usd 68.74
eur 78.43

Темы

СЕЙЧАС -7°С
usd 68.74
eur 78.43
Происшествия
Хроника

Бум аварий в городе: Ярославль встал в девятибалльные пробки. Хроника дня

ДТП, заторы и пробки — следим за ситуацией в городе

Поделиться

5 917
7 Обсудить

Авария на Юго-западной окружной дороге

Фото: Владимир Смирнов, Первый Ярославский автопортал 76 / Vk.com 

Практически в каждом районе Ярославля сегодня случилось ДТП. А после обеда город встал в восьмибалльные пробки, особенно трудно проехать сейчас по центру. 

Стоит Октябрьская площадь, улица Победы от Советской до Свободы, улица Чайковского в сторону Свободы, сама улица Свободы на подъезде к площади Волкова, где тоже движение затруднено. Также из-за аварии на Большой Октябрьской улице на подъезде к Богоявленской площади затруднено движение. 

Мы публикуем в хронику дня, все происшествия и обзор ситуации на дорогах. 

Все новости

Все новости

Ребят, всё стало ещё хуже. Девять баллов. Центр бордовый. 

Центр побагровел 

— Во всем виноват Новый год! Сегодня только и вожу людей на корпоративы и за подарками, — говорит таксист главному редактору 76.RU Ольге Прохоровой. 

— Ещё вопрос, а в городе водку бесплатно раздают? Чего пробки везде? — запустил обсуждение на Facebook активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

В комментариях ему жалуются на нечищенные дороги, которые тормозят движение. 

Друзья, легче не становится. 

— Если серьезно, вообще не смешно, почему из года в год одно и то же происходит? — задаётся вопросом Мария Павловна. 

Такая ситуация сейчас в центре Ярославля

Фото: «Яндекс.Карты»

Авария на Юго-западной окружной случилась после полудня 

Фото: Владимир Смирнов, Первый Ярославский автопортал 76 / Vk.com

На Юго-западной окружной дороге только разъехались к обочинам микроавтобус с разбитой «мордой» и хетчбэк, из-за которых на дороге уже два часа было затруднено движение.

А пробка на проспекте Фрунзе при подъезде к Московскому сгущается. Совсем не типично для этого времени суток. 

Пробка также на Суздальском шоссе 

Прямо сейчас «Яндекс.Карты» показывают:

  • две аварии на Юго-западной окружной дороге (одна из них утренняя, ещё не разъехались);
  • аварию на Московском проспекте в сторону центра (у пересечения с улицей Наумова);
  • аварию на улице Ушинского.

Долгая дорога ждёт тех, кто собирается проехать по улице Свободы в сторону площади Волкова. Пробка начинается от проспекта Толбухина. 

— Предновогодний Ярославль — стоячий Ярославль, — пишут в соцсетях. 

Пробка на площади Юности

Фото: salon_lero / Instagram 

Сегодня на Промышленной улице в аварию попала машина такси. «Рено-Логан» столкнулся с микроавтобусом на заснеженной дороге. 

— С 11 часов там стоят, — говорит очевидец Андрей Вирачёв. 

У машины такси выбита левая фара. Информация о пострадавших уточняется.

Фото: Первый Ярославский автопортал 76 / Vk.com 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

дорогипробки

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (7) Обсудить
Сергей
26 дек 2018 в 15:56
+0 −0
Почему дороги реагентами не обрабатывают? Когда Путин приезжал в город было все пролито и вылизано.
Гостище
26 дек 2018 в 15:30
+0 −0
О, у чувака шапка как у меня ), только я без рега езжу, в бардачке валяется. ну встал и встал - бог с ним.
Комментировать

Последние новости

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90