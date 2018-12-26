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Следователи возбудили дело по смертельному ДТП с грузовиком и микроавтобусом

Назначили медицинскую и техническую экспертизу

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Микроавтобус неудачно вышел на обгон

Фото: УМВД России по Ярославской области

Полиция начала расследование страшного ДТП на трассе «Ярославль — Заячий-Холм» в Гаврилов-Ямском районе. Напомним, авария случилась вечером 6 декабря. Микроавтобус «Форд-Транзит», который ехал в Ярославль, столкнулся с грузовиком МАЗ. От автобуса почти ничего не осталось. В этой смертельной аварии погибли двое мужчин. Водителя и остальных пассажиров госпитализировали.

Друзья погибшего в аварии ярославца рассказали, что он ехал с работы вместе со своей бригадой. Они работали в Гаврилов-Яме, а чтобы добраться до Ярославля, воспользовались известным сервисом по поиску попутчиков.

Водителя с тяжёлыми травмами госпитализировали 

Фото: УМВД России по Ярославской области

— Возбуждено уголовное дело по факту ДТП. В рамках расследования уголовного дела следователем назначены судебно-медицинские, автотехнические экспертизы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

смертельное ДТП

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