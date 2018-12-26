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«Увидел, как жена садится в машину к другому»: обманутый ярославец изрезал молодого соперника

Врачи долго боролись за жизнь пострадавшего мужчины

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Оказывается, жена тайно развелась с мужем

Фото: Александра Савельева

54-летний ревнивец изрезал ножом своего молодого соперника.

Мужчина был женат на 31-летней женщине. У супругов было двое детей. В последние годы отношения не ладились. Но мужчина не давал своей супруге уйти. Однажды женщина, наведя марафет, вышла из квартиры, толком ничего не объяснив мужу. Тот увидел в окно, что жена садится в машину к незнакомому мужчине. Взбесившись, ревнивый супруг схватил нож, выбежал на улицу и нанёс сопернику восемь ударов ножом. Истекающего кровью 28-летнего мужчину привезли в больницу в тяжёлом состоянии, но врачам удалось спасти ему жизнь.

В отношении 54-летнего ярославца возбудили уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что незадолго до всего произошедшего женщина тайно развелась с мужем. И за короткое время нашла себе другого кавалера.

— В качестве смягчающих обстоятельств по делу учтены признание вины в полном объеме, активное способствование расследованию преступления. Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

А есть супруги, которые после преступления жалеют своих мужчин. Вот одна, например, порезала мужа, а потом сама же зашила ему рану.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ревностьсупруги

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