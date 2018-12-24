24 декабря понедельник
СЕЙЧАС -10°С

Сейчас в Ярославле

-10°

пасмурно Ощущается как -16

4 м/с , сев.-вост.
759мм
85%
Подробнее
usd 68.01
eur 77.97

Темы

СЕЙЧАС -10°С
usd 68.01
eur 77.97
Происшествия

Духовка загорелась вместе с ужином: в квартире начался пожар во время приготовления блюд

Подробности инцидента в Ярославле

Поделиться

691
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Духовку придется менять

Фото: ГУ МЧС по ЯО

На улице Пирогова в Ярославле произошёл пожар. Хозяйка квартиры, где случилось возгорание, занялась приготовлением ужина. Блюдо делала в духовке, которая оказалась неисправной.

Духовка вспыхнула вместе с находившимся внутри ужином. Жильцам пришлось вызывать пожарных.

- Возгорание произошло около 20.00. Огонь потушили за шесть минут. Пострадавших нет, - рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Хозяевам придётся покупать новую духовку.

Трагедией закончился пожар в Ярославском районе. Там у многодетной мамы сгорели трое детей. Женщина оставила их одних дома, чтобы забрать старшую дочку из школы. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

пожарспасатели

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90