Духовка загорелась вместе с ужином: в квартире начался пожар во время приготовления блюд

Духовку придется менять
На улице Пирогова в Ярославле произошёл пожар. Хозяйка квартиры, где случилось возгорание, занялась приготовлением ужина. Блюдо делала в духовке, которая оказалась неисправной.
Духовка вспыхнула вместе с находившимся внутри ужином. Жильцам пришлось вызывать пожарных.
- Возгорание произошло около 20.00. Огонь потушили за шесть минут. Пострадавших нет, - рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Хозяевам придётся покупать новую духовку.
Трагедией закончился пожар в Ярославском районе. Там у многодетной мамы сгорели трое детей. Женщина оставила их одних дома, чтобы забрать старшую дочку из школы.
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