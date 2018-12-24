Духовка загорелась вместе с ужином: в квартире начался пожар во время приготовления блюд

На улице Пирогова в Ярославле произошёл пожар. Хозяйка квартиры, где случилось возгорание, занялась приготовлением ужина. Блюдо делала в духовке, которая оказалась неисправной.

Духовка вспыхнула вместе с находившимся внутри ужином. Жильцам пришлось вызывать пожарных.

- Возгорание произошло около 20.00. Огонь потушили за шесть минут. Пострадавших нет, - рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Хозяевам придётся покупать новую духовку.

Трагедией закончился пожар в Ярославском районе. Там у многодетной мамы сгорели трое детей. Женщина оставила их одних дома, чтобы забрать старшую дочку из школы.