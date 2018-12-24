«Просил в долг у всех»: новые подробности таинственного исчезновения молодого мужчины

Мужчина пропал 20 ноября
36-летний Андрей Рубченков пропал 20 ноября. Он перестал выходит на связь с родственниками.
Друзья Андрея рассказали 76.ru, что у мужчины были проблемы со здоровьем. 15 ноября он просил денег в долг якобы на операцию. Друзья одолжить денег не смогли. Но не все.
Как оказалось, мужчина несколько раз просил в долг.
— У него была грыжа. Он говорил, что собирается делать операцию и деньги нужно отдать до 1 ноября. Лично у меня просил 15 тысяч. Потом вдруг пропал. Знаю, что ещё у одного человека он просил такую же сумму. Ему Андрей эти деньги вернул. Мне нет. Нам он говорил, что нужна операция, на которую он одолжил у меня деньги, по другим данным, он хотел уехать в Москву на заработки, — рассказывает знакомая Андрея Юлия Зусман.
Юлия знает Андрея, потому что уже 25 лет дружит с его братом. По словам Юлии, Андрей тихий и спокойный человек с высшим образованием и магистратурой. Но, видимо, жизнь сложилась не так, как он хотел. В последние годы Андрей работал охранником.
Родной брат Андрея неохотно шёл на контакт. На все наши вопросы он отвечал только одно: «Я не владею информацией».
Напомним, Андрей жил один в Заволжском районе.
— На вид ему 35–37 лет, волосы короткие волнистые, глаза серо-зелёные, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».
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