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Происшествия

«Его погрузили в скорую»: в Ярославле водитель на «Лексусе» сбил пешехода

ДТП произошло на «зебре»

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Пешехода увезли в больницу

Фото: Ярослав Ярославский/Первый Ярославский автопортал

За Волгой в районе остановки «Дачная» сбили пешехода. Как сообщают очевидцы, он переходил дорогу по «зебре». Водитель не успел затормозить.

— Пешехода погрузили в скорую и увезли, — сообщают проезжающие мимо водители.

— За рулём «Лексуса» сидел 49-летний водитель. 69-летнего пешехода с черепно-мозговой травмой и переломами доставили в больницу — рассказали в УМВД по Ярославской области.

А вот вчера на трассе произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали четыре человека.

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