«Его погрузили в скорую»: в Ярославле водитель на «Лексусе» сбил пешехода

За Волгой в районе остановки «Дачная» сбили пешехода. Как сообщают очевидцы, он переходил дорогу по «зебре». Водитель не успел затормозить.



— Пешехода погрузили в скорую и увезли, — сообщают проезжающие мимо водители.



— За рулём «Лексуса» сидел 49-летний водитель. 69-летнего пешехода с черепно-мозговой травмой и переломами доставили в больницу — рассказали в УМВД по Ярославской области.



А вот вчера на трассе произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали четыре человека.

