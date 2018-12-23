«Его погрузили в скорую»: в Ярославле водитель на «Лексусе» сбил пешехода

Пешехода увезли в больницу
За Волгой в районе остановки «Дачная» сбили пешехода. Как сообщают очевидцы, он переходил дорогу по «зебре». Водитель не успел затормозить.
— Пешехода погрузили в скорую и увезли, — сообщают проезжающие мимо водители.
— За рулём «Лексуса» сидел 49-летний водитель. 69-летнего пешехода с черепно-мозговой травмой и переломами доставили в больницу — рассказали в УМВД по Ярославской области.
А вот вчера на трассе произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали четыре человека.
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